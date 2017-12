Malgastamos media vida bajo el lastre del «problema vasco», repugnante eufemismo que evitaba mencionar la derrama de sangre y fuego, y vamos a despilfarrar la otra medía aplastados por el bucle catalán. No es justo. No hay derecho. No merecemos tanta tabarra. Me interesaba especialmente el duelo independentista entre Puigdemont y Junqueras, y ha ganado el primero, lo cual se me antoja revelador y demoledor. Desde un punto de vista objetivo, Junqueras merece todos mis respetos porque apechuga con su pensamiento, con su coherencia y, por lo tanto, con la cárcel. Podía haberse acogido a la solución miedica de Carmen Forcadell; esto es, asumir de boquilla el 155 para respirar los aires de la libertad. Sus compañeros practicaron taimados este arrepentimiento artificial y comerán los turrones con la parentela. Él no. Él se ha mantenido firme. Sin embargo han favorecido al que escapó cobardica y se pasea luciendo muecas morosas en Bélgica. Esto me induce a sospechar que una porción de la sociedad catalana está enferma o anda enganchada a las trapacerías del 3% porque repela de la política o de la parapolítica que redondea sus bolsillos a fin de mes. Puigdemont es el heredero espiritual de los chanchullos de Pujol, pero no le han castigado por esto. En Andalucía sucede lo mismo, por mucha corrupción que aflore sigue dominando el cotarro el partido habitual. A la Comunitat Valenciana se la vapuleó sin piedad, pero al menos aquí, gracias a las urnas, se cambió el gobierno. En otros lugares la putrefacción hunde sus raíces con tal fuerza que resulta imposible apartar la calamidad. Puigdemont ha superado a Junqueras porque aparecía en la tele a todas horas chachareando, gimoteando, platicando, y ese bombardeo recibe su premio. Triunfa la enfermedad y la pela huirá. La pela ya no es la pela. Acabáramos.