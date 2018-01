CON DOS BOTONES

Se ve que hay cosas que no cambian. He leído que el Sr. Kim, conocido en Corea del Norte como «el amado líder», le ha dicho a Trump- conocido en USA y el resto del mundo como el Presidente de Estados Unidos, que él tiene un botón nuclear encima de su mesa 24 horas (debe dormir sobre la mesa o tiene dos mesas iguales con botones intercambiable para el disparo de las armas nucleares) que, según él, pueden llegar al corazón del mundo financiero Wall Street y al corazón político de la nación (La Casa Blanca y el Senado).

Yo no sé si se hablan mediante el teléfono rojo. Ese es un teléfono que siempre se ha visto en algún plano peliculero y un teléfono «extremoso» o sea para el final y para intentar parar la crisis. Como se ha hecho en ocasiones en la llamada guerra fría.

No sé si estamos en guerra fría o caliente, pero estamos, al parecer, en un intercambio amenazador.

Kim ha dicho que tiene un botón y Trump le ha contestado que el suyo, el botón, es más grande y poderoso.

Creo que han utilizado twiter ; más virtual no puede ser la cosa. Ahora se ha convertido en una especie de lenguaje diplomático a la modernísima usanza y no como antes que hacía falta eso que se llama «cartas credenciales», que se presentan al Jefe del Estado y suelen ir acompañadas de mucha pompa y circunstancia, como nos enseñaba el NODO en tiempos de Franco. Es un lenguaje barrio bajero. Total para decir «El mío es más grande que el tuyo y es más poderoso» no hace falta ir a Harvard.

En mi tiempo escolar y en los recreos a veces se hacían concursos de a ver quién llegaba más lejos a la hora de mear e incluso algunos decían «la manga riega aquí no llega»; cosas de críos que ya apuntaban maneras para ver quién era más- Era el yo más. Luego uno crecía y aquello se trocaba en otras competiciones.

El amado líder y el rotundo Trump juegan a ver quien es más burro y nos terminan de joder el planeta. Si esto sirviera para algo les diría: Calma.