A veces, desde Madrid, las cosas se ven de forma distinta. No me refiero a la financiación, aunque también, sino al empeño de algunos por hacer política desde el púlpito. Lo que dijo el párroco de Cuatro Caminos en la homilía del otro día que ha removido las aguas ya turbulentas de los debates sociales no es descabellado, salvo en un punto. Dijo el sacerdote que no solo hay que rezar sino actuar. Hasta ahí, todos de acuerdo. Viniendo, además, de un cura resulta interesante. Que la Iglesia esté de acuerdo con que el refrán «a Dios rogando» no acaba aquí revela su convicción de que el Espíritu Santo no actúa solo. Pero, después, el predicador se erigió en portavoz de determinados sectores madrileños que reclaman una política terrorista de viejo cuño, y ahí ya se metió en terrenos pantanosos. Son quienes recuerdan los buenos tiempos de Aznar contra ETA y consideran erróneos los intentos de integración europea de los inmigrantes defendida por los partidos que respaldan a Ada Colau, a Carmena o a Ribó. Es el debate que ha hecho aflorar a una extrema derecha que no apareció en el 11-M pero que ahora sí asoma su patita. El apoyo a las víctimas no requiere de posicionamiento político. Ahí es donde se equivocó el oficiante y lo que le reprochan, con razón, quienes se quejan de esa homilía. Lo curioso, sin embargo, es que algunos que ahora ponen el grito en el cielo por que se culpe a Ada Colau de no impedir la matanza al no poner bolardos en Las Ramblas usaron la misma argumentación -y aún lo hacen- para atacar al gobierno de Camps con las balizas y el accidente de metro. Puede que bolardos y balizas hubieran sido modos de evitar una tragedia. No podemos saberlo ni los jueces, en el segundo caso, lo han visto así. Lo que sí está claro es que tendemos a diferenciar argumentos según contra quién los dirigimos. Aunque terminemos contradiciéndonos. La memoria es frágil o acomodaticia.