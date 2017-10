El boicot catalán

No tardaron en circular por Internet y las redes sociales. Eran mensajes que animaban a boicotear a las empresas catalanas dejando de comprar sus productos, como forma de mostrar el rechazo al independentismo y sus esfuerzos por renegar de España. La invitación se acompañaba de una lista de marcas con sede en Cataluña o que habían manifestado un claro apoyo a la independencia. La decisión parecía una actitud del ciudadano responsable que envía un mensaje a los interesados, presionando donde más puede: en la cesta de la compra. Sin embargo era un paso más en el abismo entre españoles y, sobre todo, un riesgo de consecuencias no calculadas.

El problema no es solo que con esa actitud se puede estar perjudicando a esforzados trabajadores ajenos por completo a las luchas políticas -los más débiles suelen ser los más perjudicados en ocasiones como ésta- sino que en una economía globalizada como la nuestra intentar dañar a una gran multinacional como Nestlè o a una empresa que se sitúa en el imaginario colectivo en la Cataluña profunda como Casa Tarradellas puede ser un gran error. Advertían de eso, hace unos días, algunos empresarios extremeños en cuyas fábricas se produce el tomate de las pizzas de la masía más famosa de la tele. Lo mismo sucede con las nueces de Borges, el tomate Solís o el caldo de Gallina Blanca. Por mucho que sus empresas estén radicadas en Cataluña la producción puede afectar a otras comunidades sin que lo sepa el consumidor.

El boicot es un gesto humanamente comprensible pero poco recomendable. ¿Vamos a renunciar a la llonganisa de payés, a desayunar pa amb tomaca o a un buen vino del Penedès por las decisiones que toman los dirigentes, a espaldas incluso de buena parte de los ciudadanos que viven de esos productos? No parece sensato. Algunos, al menos, no entendemos de fronteras cuando nos sentamos a la mesa. Al contrario. Renegar de por vida de la crema catalana solo por fastidiar a nuestros vecinos es una pena por mucho que en Valencia podamos disfrutar de la crema valenciana, con horchata en lugar de leche. Afortunadamente, los lazos históricos y el mediterráneo común nos dejan suquets de pescado, esgarrats, cocas, monas y rossegons que degustar propios de la tierra. Pero, si aún así nos decidimos a probar, a visitar o a comprar cosas de Cataluña no tendremos por qué sentirnos mal. Históricamente, sus etapas de decadencia han sido momentos de nuestro esplendor pero eran otros tiempos. Ahora no necesitamos algo así para que la Comunidad Valenciana mejore. No juguemos a crecer a su costa. Ni caigamos en el espejismo de una mejora inimaginable de nuestras arcas por la implantación aquí de grandes empresas catalanas. Al revés. Su crisis puede ser el anticipo de la nuestra. No preverlo, la mayor torpeza de los próximos años. Si lo saben en Extremadura a pesar de las críticas comunes, mucho más deberíamos tenerlo presente en Valencia.