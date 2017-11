Hay granotas que califican el último partido frente a Las Palmas como de «bochornoso» por el escaso juego desplegado pese al gran resultado frente a un rival directo. Son los negacionistas granotas que tanto abundan en estos tiempos, agoreros que todo lo ven negro. Me encontré con uno de estos hace poco. No les transcribo la conversación para no aburrirles. Solo les diré que, por casualidad, me volví a topar con él dos días después y había algo extraño en su cara. Su aspecto había cambiado, pero no sabía en qué. Por mucho que me fijaba no conseguía adivinarlo. Soy de esas personas que no pueden dejar de mirar algún detalle en el rostro, una marca, una verruga, una calva... imposible evitar esa atracción hipnótica. Finalmente lo descubrí. Se había cortado los pelos de la nariz. Hacía dos días le sobresalían. Eran como un grito saliendo de la oscuridad de una cueva. Ahora, en cambio, no había ni rastro de los pelos. El tipo -vayamos al grano, que no al pelo- defendía con vehemencia que él iba a Orriols a divertirse. Yo le rebatía con el refrán «primero la obligación, después la devoción», pero me cortó en seco con un «hombre refranero, poco faenero». Y ahí terminó nuestra charla. El triunfo en Canarias puede que hasta le haya disgustado por ganar sin jugar bien. Esta clase de aficionados infaustos olvidan que lo primordial en todo partido siempre es conseguir los tres puntos. Bien lo saben nuestros vecinos de la acera de enfrente que continúan sumando de tres en tres aunque solo sea por inercia, como contra los pericos. Ya ganan como los grandes. Estos sombríos aficionados granotas, decía, son los mismos que abochornan a la mayoría de la grada de Orriols pitando a su propio equipo a los diez minutos de partido o abandonando el campo antes de tiempo si el resultado es adverso. Olvidan la máxima latina, lema del pragmatismo de James, «primum vivere, deinde philosophari». Somos el humilde Levante, un equipo modesto que tiene que pelear mucho para sumar. Tiempo habrá de filosofar a medida que avance la competición y la salvación esté más cerca. Aunque, ya lo vimos en Segunda como líderes destacados, Muñiz es poco de filosofías y mucho de aplicaciones prácticas.

La victoria levantinista en el Gran Canaria supone un bálsamo para poner tierra de por medio y generar confianza en un vestuario menguado de cara a los próximos cinco choques ligueros hasta el parón navideño. El futbol es, sin duda, un gran entretenimiento, que tiene algo de místico y estético. Incluso en el bochorno del mal juego se encierra un tremendo espectáculo basado en la intriga, la emoción y el pánico de una película de terror. A ningún granota, aunque tenga pelos en la nariz, nos importaría salir abochornados del Ciutat el sábado frente al Atleti si logramos los tres puntos. O no.