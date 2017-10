Por la boca muere el pez

Cumplida la mitad de la legislatura, muchos de los nuevos mandatarios se han dado cuenta de que la necesaria y lenta burocracia interna para poner en marcha todos los proyectos que prometieron en la campaña electoral, anula toda posibilidad de llevarlos a cabo. Verán que al final de esta legislatura, un alto porcentaje de promesas quedarán incumplidas. ¿Cuántos colegios nuevos se han construido? ¿O cuántas obras del PP que no se habían concluido y que tan criticadas habían sido, han logrado ponerlas en funcionamiento? Sin ir más lejos, ahí esta el parking de la plaza de Brujas muerto de asco. Alguno dirá que a finales de 2018 han asegurado que estará listo para revista. Eso lo quiero ver yo después de tantas falsas promesas, y me remito a los pobres y engañados comerciantes del Mercado Central. No tengo fe en su capacidad de gestión, aunque siendo malpensado diría que le van a poner el lacito al parking justo unos meses antes de las elecciones, ¿casualidad? Y como no hay capacidad para construir, entra en juego la desidia y la dejadez en casos fácilmente localizados como en las licitaciones de concursos que no se publican: centros deportivos o la gestión de la plaza de toros de Alicante, actualmente sin empresa por lo que todo indica que en las fiestas de Hogueras de 2018 no habrá Feria de Toros. En Valencia, el año que viene finaliza la contrata de Simón Casas Production, que actualmente explota el coso valenciano. ¿Se atreverán a dejar sin toros las Fallas de Valencia y a dos meses de las elecciones de 2019? Las prisas son malas consejeras y la cuenta atrás ha comenzado. Por un lado el PP que busca candidato y alineaciones para el equipo, por otro, candidatos sin partido que buscan alguno que les fiche. Y los que están ahora en el gobierno, que ven que lo que tanto criticaban no resulta tan fácil de gestionar.