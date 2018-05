ANA BLANCO, DE NEGRO

Si hay un rostro televisivo que ha resistido a todo tipo de huracanes (cambios políticos, nombramientos de directivos, polémicas, bajadas de audiencia, modas...) es Ana Blanco, icono de los informativos en TVE. Durante años estuvo al frente del Telediario de mediodía y cuando los datos de la noche comenzaron a descender preocupantemente la enviaron a ella a intentar arreglarlo. Y aunque no ha conseguido imponerse a Pedro Piqueras, sí logró al menos detener la sangría, que ya es mucho.

El caso de Blanco es curioso. Siempre ha conseguido librarse de etiquetas, aislarse de las críticas por el tratamiento de la información o que no se le asociara con una tendencia política u otra. Fue referencia en la época de Urdaci y en la de Fran Llorente, y mira que ambas etapas resultaron diferentes. Pese a todo, no son pocos los que afeaban a la periodista que se mantuviera siempre al margen y achacaban a esa postura su permanencia a lo largo de los años en primera fila televisiva. Nunca se ha pronunciado cuando se ha acusado a TVE de manipulación y nunca lo ha hecho en situaciones tan complicadas como aquella en la que el director de informativos de la casa tuvo que salir matizando una noticia (el famoso ce-ce-o-o). Al preguntarle por esta cuestión, siempre ha defendido que su labor era la de mediadora, nunca la de protagonista.

Precisamente porque este ha sido el comportamiento que ha escogido a lo largo de los años ha sorprendido verla vestida de negro (fue el pasado viernes), sumándose así al movimiento interno para reivindicar una RTVE de todos, así como el fin del bloqueo de la renovación en el ente público. Blanco goza de mucha visibilidad y su postura otorga notoriedad a las quejas de sus compañeros. Hace unos días el director de 'Informe Semanal', Jenaro Castro, arremetía en una carta contra las protestas y se refería a una mayoría silenciosa que no creía que las cosas en TVE estuviesen tan mal. Pues bien, la reacción no se ha hecho esperar: muchos trabajadores que no se habían posicionado lo han hecho, entre ellos Ana Blanco. El negro impera en una tele, la de todos, que necesita con urgencia color.