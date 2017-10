Blade Runner y la CUP Candidatura de Unidad Popular. En esas tres palabras noté un mensaje complejo. Los acrónimos encierran un misterio MANUEL VILAS Jueves, 26 octubre 2017, 10:18

Ninguna de las ficciones que el cine nos propone sobre nuestro futuro me convence. Especialmente me resultan inverosímiles las ficciones de Hollywood. Hace unos días vi Blade Runner 2049 y me decepcionó el guión de la película, aunque me fascinó la maravilla visual y la plasticidad que contiene. La idea de que el futuro que nos espera va a seguir usando pistolas, metralletas, armas de fuego sofisticadas, me parece un desacierto y encierra un escaso conocimiento del ser humano. No comparto el pesimismo de la ciencia ficción. Siempre olvida ese pesimismo algo consustancial a nuestra especie, algo muy simple: la alegría de vivir. Recuerdo que salí del cine algo asustado. Porque Blade Runner 2049 es, en realidad, una película violenta, pero de violencia absurda. Existe la violencia absurda, la violencia convocada casi desde el aburrimiento o desde el vacío o desde la arbitrariedad estrafalaria.

Cuando llegué a casa, me puse a ver el telediario y había una alta coincidencia entre las noticias que la locutora narraba y lo que había visto en Blade Runner: violencia aburrida. Apagué la television, me tumbé en la cama y me puse a navegar desde mi tableta por las redes sociales, por Facebook y por Twitter. También allí había violencia, violencia aburrida. En el Facebook arde el problema político de Cataluña. De forma inconsciente en mi cabeza se mezclaron los rostros de los políticos españoles y catalanes con los rostros de los replicantes que había visto en Blade Runner. Me asusté. Vi que alguien citaba a Lluys Companys. Me fui a YouTube a ver vídeos sobre Companys. Me quedé mirando su rostro en la pantalla. Me saltó un anuncio de coches en medio del fusilamiento de Companys a manos de Franco. Del anuncio pasé a un chat erótico, en donde una mujer de aspecto oriental me sugería que llamara a un número de teléfono, que me asombró por su longitud, por su acumulación de cifras. Volví al vídeo de Companys, cuando ya lo estaba acabando me asaltó una nueva sugerencia: un vídeo de una entrevista de Julia Otero a Anna Gabriel, la diputada de la CUP.

Me enganchó la entrevista. Iban Julia Otero y Anna Gabriel bajo un paraguas y hablaban de política y transmitían serenidad. El paraguas era transparente, bonito. Imagino que YouTube te ofrece vídeos en función de algún algoritmo informático que calcula lo que te interesa ver en cada momento. De repente tuve un deseo tremendo de saber qué significaban las siglas de CUP. Hice una búsqueda desde mi teléfono móvil, pues no quería perder la entrevista de Julia Otero de TV3. Había muchas entradas sobre Anna Gabriel, pero me costó encontrar qué demonios significaba el acrónimo de CUP. Por fin lo averigué. Significa Candidatura de Unidad Popular. En esas tres palabras noté un mensaje complejo. Los acrónimos encierran un misterio, o tal vez un laberinto de palabras. Me entró sueño, me quedé dormido y la tableta se deslizó de mis manos y fue a parar al suelo.