El Bi/Tripartito que gobierna la Comunidad Valenciana (PSPV más Oltra y sus siglas diversas, propias y ajenas, más el apoyo externo de Podemos) tiene una gran ventaja: carece de oposición. No hay nada al otro lado. Aunque una serie de señores y damas estén en sus escaños del hemiciclo, en nombre del PP, o en el nombre de tres cuartos de Ciudadanos (que el otro cuarto se fue rumbo a la nada; tal vez como paso previo al Bi/Tri).

El PP vive en un limbo de tristeza, juicios pendientes, confusiones y banderías. Los populares continúan en la lona, y si alguna vez logran levantarse un poco, no será por méritos sustantivos, sino animados por la complicada, cada día más, situación de su contrincante. Ese Bi/Tri en el que concurren infinidad de desencuentros.

El primero, la gran fractura que afecta al socio mayoritario del Bipartito. Al PSPV donde su líder, uno cree que con buen criterio, apoyó la opción de Susana Díaz. Un camino que se parecía mucho al del PSOE de siempre, pero que fracasó bajo el peso del PSOE podemizado. Ximo se mojó a tope por la opción moderada y le salió cruz. Ahora bien, pensar en que pueda ser sustituido en la presidencia de la Generalitat en el ecuador de la legislatura es delirante. Y los socialistas lo pagarían, aún más, en las urnas. Al tiempo que está por ver si Pedro Sánchez vuelve a superarse a sí mismo y logra bajar otros cinco escaños más en el 2020.

Si en el PSPV la guerra interna vuelve a arreciar -su caldo de cultivo habitual desde la defenestración de Joan Pastor por Joan Lerma hace 35 años- puede quedar convertido en una gelatina doliente y apesadumbrada. Con militantes radicales y con menos votos todavía, que ya es decir. Porque una cosa es el militante-tipo (el empleado público sindicalista con sueldo asegurado) y otra es el votante, cada día más perplejo ante las inquinas fratricidas del partido.

Pero no solo por ahí vienen los peligros para la estabilidad del Bi/Tripartito. Porque la sopa de letras que habita a la izquierda de los socialistas, y que solo adquiere consistencia cuando repetimos el nombre de Mónica Oltra, está cada día más excitada, confusa y abrumada. La ausencia de logros tangibles en la gestión del Bi/Tri y la sensación de que la legislatura se va a saldar con un gran legado de vacío, empieza a tomar carta de naturaleza en la calle. Carriles de bicicletas al margen.

El Bi/Tri no tiene oposición porque el PP sigue sin un líder de verdad, y sin una verdad nítida en su renovación, que ha de ser higiénica y total. Y porque Ciudadanos carece de casi todo, no digamos de líderes. Tiene votos pero no tiene nada más, aunque parezca raro decirlo así. Y bueno, con estas premisas empieza la segunda mitad del partido. Que promete ser tan decepcionante como la marcha del Valencia C.F.