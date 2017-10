A veces, cuando estoy delante de unos baños públicos me siento como el asno de Buridán (una fábula falsamente atribuida a Jean Buridán). No sé a qué haz de heno dirigirme. Pero no porque sean iguales sino porque no entiendo el dibujo que identifica a hombres y mujeres. Ahora en Zaragoza quieren concienciar sobre la «diversidad de identidades sexuales» con una intervención artística patrocinada por el ayuntamiento. Dice el alcalde, Pedro Santisteve, que el objetivo es «romper el binarismo sexual» en los aseos de las instalaciones municipales. La artista responsable va más allá. Critica el sistema binario de género porque es fruto de la «tecnología de control normalizado sobre nuestros cuerpos». Y la concejal de Igualdad lo explica mejor (vale, peor): «¿Qué pasa si vas al baño y no te sientes identificado con ningún género del cartel». ¿Cómo no va a preguntar Carlos Herrera a sus telespectadores si alguna vez han hecho pipí en la calle?