La bici del botones Era la herramienta de quien empezaba en el banco, hoy desaparecido, y en tantos otros empleos, y no había carriles exclusivos ni conflictos VICENTE LLADRÓ Sábado, 10 junio 2017

Cuando el tío Antonio entró de botones en el Banco de Valencia le asignaron una bicicleta que fue durante aquellos años adolescentes su principal herramienta de trabajo. Con aquella bici, que habían utilizado antes otros botones del banco, y siguió en uso cuando el tío Antonio ascendió a auxiliar administrativo, recorría a diario buena parte de Valencia, haciendo de correo interno entre la central y las sucursales urbanas y también con otras entidades, clientes y organismos oficiales.

He aquí dos fuentes de decepción irremediable que afectan hoy al tío Antonio y a otros buenos profesionales que empezaron de botones en los años cincuenta-sesenta movilizados con el pedaleo sobre dos ruedas: el Banco de Valencia, donde desarrolló toda su trayectoria laboral, hasta jubilarse, se esfumó de repente como un azucarillo diluido en agua, y las bicicletas gozan hoy de un estatus creciente de valoración que hasta a aquellos botones que iniciaron sus carreras a pedal les parece chocante, excesivo e innecesario.

El tío Antonio lo contaba el otro día: «La bicicleta está ahora sobreprotegida y eso no tiene sentido, porque esa diferenciación es fuente de enconos e incomprensiones. En mi época no existía ningún carril bici, ni se nos podía pasar por la imaginación, pero tampoco hacía falta, y eso que había muchas bicicletas en las calles, muchas, porque era el vehículo habitual de infinidad de personas, por pura necesidad, nada de ocio; no había dinero; cuando uno conseguía ahorrar algo, después de años, y se compraba una moto modesta ya parecía un pequeño Onassis. Hacíamos largos recorridos en pesadas bicis por pura necesidad, porque no había otra cosa, y no surgían los conflictos que en estos momentos se plantean entre los que pedalean y los que van motorizados; todos convivíamos sin problemas, sin estridencias y sin carriles exclusivos».

Le apuntamos que no habría el mismo tráfico de una época a otra, pero no está de acuerdo, dice que en el centro de Valencia ya había intensidad, y nos cuenta algo revelador: «Entonces todo el mundo admitía de forma tácita que la bicicleta tenía siempre preferencia, y sin necesidad de marcarla en carriles bici; ibas por la acera si hacía falta, naturalmente si no había peatones, o evitándolos con destreza; pasabas de la derecha a la izquierda y al revés, según convenía, te metías por una calle en contra dirección y te apartabas si venía un coche de frente; te saltabas stops y semáforos en rojo por la orilla, con cuidado, sin interferir en el paso de otros, conforme vieras que no venían de cara, porque de lo que se trataba era de acortar trayectos, pero nos respetábamos unos a otros, había comprensión, no imposición; el coche respetaba a la bicicleta, la bicicleta al peatón, y no hacía falta recortar las calles y hacer reservas para las bicis, que es de donde salen los malos humos, porque yo, a mi edad, voy en coche, que algunos demonizan; no querrán que vuelva a la bici».