La irrupción estrepitosa del nuevo presidente de la Generalidad ha quitado presión a Alfred, el de Eurovisión, como enemigo de España. La lectura por parte de Inés Arrimadas e Iceta de viejos artículos de Torra ha descolgado mandíbulas, como cuando Martín Gaite recordaba los usos amorosos de la postguerra. Aunque con el 'procés' tengamos aguantaderas con callo y este pensamiento antiespañol no sorprenda demasiado. Lo que más me gusta es, a propósito de los castellanohablantes, lo de «bestias con forma humana» que viven entre ellos, los buenos. Bestias con «un pequeño bache en su cadena de ADN». Aparte de haber anunciado su intención de construir una república catalana, está ese desprecio etnicista, racista, lo que sea. Hombre, si Ava Gardner te dice que es de una raza superior no rechistas, pero Torra, que tiene cara de lo que rima con olla. Esa piel brillante. Bah, de ceporra a ceporro, taconazo. Glande de Cataluña, claro que sí.