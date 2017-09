No me creo que a Monica Belluci le hayan dado el Premio Donostia por sus 25 años de carrera. Un premio más allá de la belleza, leo. No me creo que por esa carrera el galardón se lo hubieran dado a una mujer, no ya fea (eso también tira) sino a una de aspecto normal. Otra cosa es la carrera de Frances McDormand. Tampoco creo que la belleza sea menos importante que otros dones. En la vida y en el cine. Claro que hay que tener algo más porque si no Linda Darnell habría sido la estrella que no fue. Y yo no recuerdo una película de Darnell como recuerdo las de Belluci (especialmente 'Irreversible'). «La belleza dura cinco minutos», dice Belluci, que mañana cumple 53. Vuelvo a tirar de Trueba en 'Blitz': la juventud es juventud, la belleza va por otro camino. El camino de Belluci. Me encanta la foto de una Ava Gardner de mediana edad en bata y empinándose una botella de Beefeater. Menudo bellezón. No hay que pedir perdón por la belleza.