ENTRE BAUMAN Y BUD SPENCER

Memorable. Por momentos, y salvando las lógicas distancias, la referencia -sin nombrarlo directamente, por supuesto, que no es su estilo- de Mariano Rajoy a su antecesor en la presidencia del PP, José María Aznar, me recordó a aquel mítico Bud Spencer (el gordo al que ahora llamaríamos hombre obeso) de la serie de películas que protagonizó con Terence Hill ('Le llamaban Trinidad' y sucesivas) cuando se ponía a repartir guantazos a sus rivales y lo hacía con la mano abierta, con su enorme manaza, por lo que el vaquero de turno salía volando. El gallego, a su manera, propinó todo un sopapo dialéctico a un político que desde que lo designó no ha parado de intentar controlarlo, de marcarlo de cerca, de querer dirigir sus pasos, de seguir siendo sin ser. Sus palabras resonaron entre los cargos populares: «Desde el primer momento a la orden de quien elijáis, y a la orden es a la orden, y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen». Catorce años después, Rajoy se va y lo hace de una manera muy distinta a la de Aznar, sin señalar con el dedo a su heredero. Lo cual no quita para que todo el mundo piense que el proceso se encamina a que Feijóo acabe ocupando su sillón, que para eso el PP es un partido sistémico, «de orden», y poco dado a las aventuras.

También se refirió Rajoy, aunque igualmente sin citarlo (aunque por motivos muy diferentes), al pensador Zygmunt Bauman y su teoría de la sociedad líquida: «Se ha demostrado que lo más difícil y lo más útil es no moverse cuando no toca, quedarse quieto y mantener con rigor la posición en la que crees. Pasó lo mismo con el rescate económico: no nos movimos y acertamos. Yo sé que esta reflexión no encaja con los tiempos líquidos que vivimos». Tiempos de hiperactividad digital, de tuits al segundo, de fotitos a todas horas, de vídeos domésticos a ser posibles graciosetes para parecer muy colega y cercano del resto de gente que hace lo mismo, que también tuitea compulsivamente y cuelga fotos a todas horas. Rajoy, claro, era de otro tiempo, cuarenta años en la política, lo reconoció al recordar sus primeros pasos pegando carteles a las diez de la noche, porque el resto del día estaba estudiando las oposiciones a registrador. Nunca fue un gran líder, ni lo pretendió. Fue más un gestor que un estadista, sin la personalidad ni el carisma de un Adolfo Suárez o un Felipe González, sin el carácter de José María Aznar, sin el buenismo de Rodríguez Zapatero, sin la planta de Pedro Sánchez. Un magnífico parlamentario que ayer construyó un buen discurso de despedida. Tal vez debería haber dimitido y evitado que prosperara la moción de censura. No lo hizo pero entendió que su tiempo, el de un dirigente analógico en un mundo digital, ya ha pasado.