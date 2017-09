En el otoño revolucionario de 1917 las batallas políticas se libraban en las calles y las movilizaciones se medían por el número de convocantes o la capacidad de sustituir los órdenes antiguos por los órdenes nuevos. Se trataba de batallas casi mesiánicas donde algunos representantes de los estudiantes y el movimiento obrero querían aplicar sus 'convicciones' sin medir sus consecuencias, batallas ideológicas donde no importaba la proporcionalidad de los medios porque lo importante era la consecución de los fines. En ese contexto Max Weber se dirigió a los estudiantes alemanes con una histórica conferencia donde les invitaba a tomar distancia de las ciegas convicciones y del chato pragmatismo definiendo la actividad política en clave de 'responsabilidad'.

Cien años más tarde, en las democracias liberales las batallas políticas se libran en la arena de los parlamentos y en el conjunto de espacios públicos donde se construye la 'opinión pública'. Si en la arena parlamentaria el éxito de una batalla se mide por la lógica de las mayorías, en la arena de los espacios públicos el éxito se mide por la capacidad de configurar un imaginario político resiliente que movilice a ciudadanos con capacidad para influir en las dinámicas de cambio social. Ya no hablamos de mentalidades, ideologías, utopías, cosmovisiones o creencias, hablamos de imaginarios porque las decisiones políticas se generan en esa zona intermedia del entendimiento, a medio camino entre la sensibilidad y la razón. Esto lo sabían bien Castoriadis, Bachelard, Geertz cuando destacan dimensiones inmateriales e intangibles que intervienen directamente en la lógica del cambio social, es decir, dimensiones culturales y simbólicas que dinamizan o paralizan la vida de los espacios públicos.

Esto lo ha entendido bien gran parte de una nueva izquierda cuando ha descubierto que la verdadera batalla política es la 'batalla del relato'. El control del poder sólo será posible construyendo narrativas sociales y políticas transversales que tengan capacidad movilizadora. No es un problema científico o económico porque no se pone en cuestión lo que las ciencias dicen o lo que los datos describen. Ahora bien, ningún soldado de infantería daría su vida por el PIB de su país o los inventos de sus laboratorios, necesita un relato que lo movilice y le haga resistir o mantener las posiciones. Un relato político no sólo es un cuentecillo o una historieta como las que se cuentan a los niños antes de que se duerman.

No es un problema gramatical o de significantes vacíos como argumentan los nuevos populistas instalados en la posverdad. Los relatos políticos son algo más que estructuras comunicativas para administrar el poder, son narraciones de sentido y valor transmitidas por alguien que tiene nuestro crédito y sin las que sería imposible defender una constitución o convocar un referéndum.