La barra de Twitter

Vivo en un pueblo de esos en los que nos conocemos todos. Sin la necesidad de la amistad para saber quién es uno, quién es su familia y quiénes son sus amigos. Donde los apodos generacionales ayudan a encajar las conversaciones y donde todavía la megafonía del bando informa de las necrológicas con la postilla de «hijo de.., esposo de...» más el mote para visualizar al difunto. Desayuno casi todos los días en el mismo bar -sólo cierra los miércoles-. Paco o Raquel me ponen un café con leche con un sobre de sacarina y dos tostadas. El aceite y la sal aparte. Hace años que ni pido ni me preguntan. Cliente habitual. Si voy solo, desayuno en la barra. Si es en familia, en una mesa. Muchos de mis convecinos mantienen la misma rutina. La mayoría, al verme entrar, siempre me pregunta por lo mismo: el Valencia CF. Este verano, el asunto estrella ha sido: «¿A quién fichamos?» Lo de siempre. Las tertulias sobre fútbol en los bares ayudan a salir un poco de la cueva. La visión más completa de la vida siempre incluye el brindis cristalino con quintos de cerveza. En mi pueblo hay mucho valencianista de profundas convicciones. De esos que irán a la tumba con el escudo cosido en el pecho. Uno de ellos también desayuna en el mismo bar que yo. Muchas veces con la camiseta puesta. No somos amigos pero él sabe quién soy yo y viceversa. Tenemos amigos comunes. Nunca hablamos de fútbol. Nunca hablamos. Nuestra relación es virtual. Yo cuelgo un tuit y él a veces lo comenta. Casi siempre con una visión contraria a la mía, con cierto pasotismo, con cierto desdén. Twitter es su lugar para parapetarse pero no me molesta. Al menos, no insulta. Lo que sí que lamento es su falta de decisión para abordarme, en la barra o en la mesa, y decirme: «no estoy de acuerdo con lo que escribes». A partir de ahí se puede iniciar un debate que puede acabar en un café pagado o no. Insisto, este al menos no insulta. Hay otra señora, también de mi pueblo, que el otro día convirtió sus buenos días en «payasete». Como si hacer reír fuera una insulto. Le invité a un café o a una de bravas también por la red. Ofrecimiento que descartó con mala educación. Alguna vez me la he cruzado por la acera. No se ha atrevido ni al aprecio ni al desprecio. Las redes sociales se han convertido en la liberación de muchos, que se creen que abrir una cuenta en twitter o facebook les otorga una carta blanca para insultar. Y de repente te conviertes en un saco de boxeo, donde el primero que pasa suelta un mamporro sin ton ni son. Y algún atrevido incluso amenaza como si hubiera un ajuste de cuentas pendiente de resolver. Muchos de ellos bajo caretas de perfiles falsos como romance de valentía. Como si a un servidor les importara sus vidas. Hace tiempo que mi único objetivo en la vida es ser feliz.