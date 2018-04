George H.W. Bush tocó el culo a una chica en 2014 desde la silla de ruedas. En las imágenes se ve a Barbara Bush entornando los ojos, pero no parece que la suya haya sido una vida de mucho entornar los ojos. No ha estado casada con Kennedy, Clinton o Trump. Barbara Bush comparte con Abigail Adams haber sido mujer de un presidente y madre de otro. En España sabemos más de las primeras damas estadounidenses que de las mujeres de nuestros presidentes del Gobierno. Por eso sabemos que esta señora con prematura pinta de abuela ha sido más divertida que sus antecesoras y sucesoras. A los doce años pesaba 67 años. Contó que fue una niña gorda y feliz con su madre siempre encima: «Marta, come (a su hermana mayor). Barbara, tú no». Pero mi frase favorita es sobre lo de Lewinsky: «Clinton mintió. A un hombre se le puede olvidar dónde ha aparcado el coche, pero no si tuvo sexo oral, por malo que haya sido». En este caso entornó los ojos por otro.