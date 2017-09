La bandera del Valencia FC

Fa uns anys, uns cuants amics pensarem fer un club de futbol, i duiem una insignia. Tots se mos burlabem, puix al vóremos pasar mos díen 'els de la insignia'. Esta insignia aná fent-se cada vegada més gran... més gran, i vetjau si ho es, que huí fins la porta... nostra Mare de Deu dels Desamparats». Este fue el brindis de Cubells, en un turno que inició Montes, que alzó la copa «por el próximo campeón de Valencia, que será el Valencia F. C.» Montes y Cubells celebraron la presentación de la bandera fundacional del club pagada por los socios. Así lo recogió LAS PROVINCIAS en la página 5 de su edición del 23 de septiembre de 1924 en la noticia titulada «Bendición de las banderas del Gimnástico y del Valencia». Ayer, el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia, Fernando Giner, en compañía de su amigo y exjugador Paco Camarasa retiraron la lona para redescubrir la bandera original del Valencia Fútbol Club (o Football Club), 'perdida' desde hace un par de décadas. Giner, que desde hace días anunciaba un bombazo previo a la comida de los veteranos, aseguró que la bandera llegó a sus manos en una caja sin remitente. El misterio merece un análisis minucioso. Sin duda, la primer pregunta es: desde que desapareció, ¿alguien del Valencia Club de Fútbol se ha preocupado en buscarla? Ayer por las redes sociales florecieron teorías y especulaciones sobre quién tenía en casa la bandera desaparecida. A la enseña se le perdió la pista con la remodelación de Mestalla. El desmantelamiento del pabellón social a finales de los noventa provocó que los trofeos y demás recuerdos acabaran almacenados en un cuartucho, un lugar inmerecido para los testigos de la historia del valencianismo. Teorías sobre quién tenía o quién se llevó la bandera hay muchas. Incluso pulularon nombres y apellidos de aquel que ha custodiado el símbolo sin permiso. Teorías sin que nadie publicite el nombre. No es propio de un club como el Valencia que la bandera fundacional de la entidad haya estado veinte años en paradero desconocido. Incluso desconozco si alguien cursó la denuncia correspondiente ante las fuerzas del orden para que por lo menos se investigara la misteriosa desaparición. Igual son cosas que ni importan ni interesan. Ayer, los veteranos, aquellos que mantienen viva la llama del Valencia y que en su mayoría pertenecen a un fútbol que ya ni existe ni se le espera, recuperaron una bandera muy alejada de los tiempos que actualmente gobiernan al club de Mestalla. No hay mejor noticia que la de ayer para la celebración de un próximo centenario. Es el momento de que el club esté a la altura, la restaure y por si alguno todavía no lo ha pensado, es la hora de que el Valencia CF vuelva a los orígenes de Milego y 'los torino' con el fin de recuperar el Valencia FC.