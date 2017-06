Ba-lon-ces-to

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el Valencia Basket se ha vuelto a colar en una final, me viene que ni pintado para el pelo compartir mis pensamientos en 'modo padre educador'. Saldré mal parado pero intentaré ir al grano y sin anestesia en 325 palabras. Como educador de mis hijos creo sin lugar a dudas que es totalmente recomendable llevar a los menores a disfrutar de un partido de basket, y totalmente irresponsable llevarlos a uno de fútbol. Como suena. Aun conocedor de mi desfavorable posición, bajo al detalle. Solo hay que respirar el ambiente que se vive por ejemplo en la Fonteta: respeto, educación, zona sin humos y sin insultos. Vayamos a cualquier campo de fútbol y nos encontramos con puros, cigarros, y mala leche contenida. Pero mucha. El árbitro suele ser quien recibe todo tipo de improperios. Pero los menores que acuden al campo de futbol tienen orejas, escuchan y aprenden lo que ven como una conducta aparentemente normal, socialmente reconocida y aprobada. Sobre el césped se celebra una función de teatro. Lo llaman once contra once. Cada uno de esos actores cobra un leñazo que ni en siete vidas lo cobraremos ni usted ni yo. Ídolos, tatuados hasta las orejas, aislados de la realidad, iletrados en su mayoría pero mejor depilados que Claudia Schiffer. En cambio sobre el parquet hay respeto, verdad, pundonor y nobleza protagonizado por unos jugadores no graduados en artes escénicas. En consonancia va su público, su afición. De la que recomiendo que formen parte los más pequeños de la casa desde la más temprana edad. Incluso iré más lejos. Si practican baloncesto desde pequeños, su educación se lo agradecerá. Y es que a las gentes del fútbol les queda mucho por aprender. No estaría de más que se sumaran y aprendieran de la gran afición de este Valencia Basket que se ha vuelto a colar en otra final.