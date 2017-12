BAJÓN CON Y SIN BAJAS

El maravilloso refranero español nos deja frases para casi cualquier circunstancia. Me quedo con ésta para el Valencia: ni tanto ni tan calvo. La segunda derrota en la Liga -la segunda, repito- ha hecho cundir cierta sensación de duda hasta ahora inexistente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Tiene solución? Son algunas preguntas que nos hacemos todos y que el fútbol resolverá. Empezando por el sábado ante el Villarreal. Por lo que a mí respecta, regreso al refranero. Perder dos partidos de 16 es una locura irrepetible que ofrece a Marcelino un margen de error mucho más allá de dos derrotas. El Valencia está tercero, a medio partido de ser otra vez segundo y este fin de semana hay clásico por un lado y el resto de sus rivales juegan fuera. Keep calm.

Pero del tener calma al 'no pasa nada', tampoco. No entiendo al que defiende la teoría de mirar la pasada temporada para justificar cualquier error de la presente. Ni entiendo la excusa de que como el Valencia pasó 13 partidos sin perder, lo de Getafe y Eibar no tiene importancia. A ver, que el mundo no se acaba está claro. Pero perder consecutivamente ante Eibar y Getafe no puede pasar ante ningún Valencia de ninguna temporada como si no pasara nada. Son rivales de mucha menor entidad que el Valencia, con menos presupuesto y peores jugadores. Hoy y siempre. Y perder allí siempre debe ser motivo de reflexión. Reflexión suave en esta temporada tan bonita, pero reflexión al fin y al cabo. Y el análisis debe llevar a la solución. No es casualidad que en estos dos partidos ante rivales de menor nivel el Valencia nunca haya estado cerca de ganar y haya jugado a la moneda al aire para decidir el resultado. Ya pasó en Cornellà y Mendizorroza. Allí cayó cara. Y sin tantas bajas de los titulares como ahora, que se mira a los ausentes para explicar las cosas.

Quiero recordar en este punto que ante el Celta faltaban casi los mismos que en Eibar y el Valencia ganó siendo mucho mejor en la primera parte ante el equipo que venía de empatar en el Camp Nou. Es por ello que yo acudo a la táctica y no a las bajas. Los equipos que se cierran atrás, y le entregan la pelota al Valencia para que construya, se le atragantan a Marcelino. Y taponar a Parejo atraganta la construcción. En cambio, ante los equipos que quieren la pelota, el Valencia sigue funcionando. Quizá la diana debe ponerse en el plan B que no existe en ausencia del plan A. Y mientras tanto, ante el Villarreal que nadie se preocupe. Es un buen rival al que hay que respetar como a todos, pero que querrá la pelota. Justo lo que le viene bien a Marcelino. Y con Zaza, Garay y Guedes. Que cuanto más azúcar todo más dulce, claro.