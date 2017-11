Algunos dirigentes del Partido Popular están aturdidos después de las últimas encuestas electorales. ¿Por qué bajamos en los sondeos? ¿Por qué los ciudadanos no valoran nuestros éxitos? Esos políticos populares remarcan que la economía sigue creciendo como un tiro alrededor del 3% y que la creación de empleo continúa. Por supuesto está el asunto catalán que ha causado un trauma nacional, pero, ¿no está siendo ese grave problema también solucionado por el Gobierno? Al final la melancolía: los electores no nos comprenden, no sabemos comunicar nuestros puntos fuertes, falta hacer más política.

Esa sorpresa de los dirigentes populares es fruto de una incomprensión fundamental: pensar que la sociedad es como ellos creen que debería ser y no como es en realidad. Efectivamente la economía sigue con unos datos macroeconómicos espectaculares, pero después de unos años creciendo ya ha quedado claro para muchos ciudadanos que la recuperación es una fantasía inalcanzable y que su destino es un mundo de precariedad y carencias. En cuanto al asunto catalán, una parte de la población ha asistido atónita cómo el Estado era en algunos momentos acosado por los separatistas catalanes dejando una sensación de debilidad e indefensión preocupantes, como si la solución de la tragedia viniera más por las contradicciones de los independentistas que por la acción decisiva del Ejecutivo.

Esa ausencia de determinación del Gobierno durante algunos episodios de la crisis catalana es la explicación más lógica del fuerte incremento electoral de Ciudadanos y de la bajada del PP. Si a eso añadimos la corrupción que no cesa y el evidente desgaste de ciertos políticos populares, ministros o no, ya tenemos el cóctel perfecto. Por eso baja el PP, pero ellos son los únicos que no quieren enterarse.