La baixea moral de Compromís

Han publicat els mijos de comunicació que el Sr. Nomdedéu, secretari autonòmic d'Ocupació, ha utilisat les rets socials per a burlar-se cruelment de l'aspecte físic d'Eduardo Zaplana, que des de fa anys lluita en valor i fortalea contra la seua enfermetat.

Lo primer que el tal Nomdedéu deuria canviar-se és el llinage, ya que no tan sols se burla del dolor i del patiment dels demés, sino que l'utilisa per a fer mal a un home que no té més culpa que haver segut el President de la Comunitat Valenciana.

¿Tant odia esta gent als qui no pensen com ells? ¿Tanta maldat tenen que ni davant del patiment i de l'enfermetat expressen compassió? A pesar d'eixa baixea moral tan evident esta gent està ocupant llocs de responsabilitat en càrrecs públics.

No a soles ha segut l'immoral Nomdedéu el que s'ha burlat de la tragèdia, també la diputada Mireia Mollà ha tingut temps per a riure's i aplaudir a qui no mereix ni tan sols el calificatiu de persona. Lo cert és que qui desija el mal gratuïtament sol ser per enveja, i eixa actitut no pot dur res bo.

Espere que la Sra. Oltra, veu i pensament de Compromís, coalició a la que els nomenats pertanyen, utilise el seu càrrec per a anunciar la dimissió del Sr. Nomdedéu, entenent que en el conglomerat polític que dirigix no caben, segons ella, els corruptes morals.

Me sent decepcionat en el president de Les Corts. Tenia una bona opinió d'Enric Morera. Pero si no és capaç de denunciar el comportament infame d'est individu, hauré de pensar que m'he equivocat. Sent el dolor d'Eduardo Zaplana perque és el dolor d'un home que en els seus encerts i els seus errors ha demostrat sempre la seua humanitat i respecte als demés. Sr. Nomdedéu, «Quien desea el mal a su vecino tiene el suyo de camino».