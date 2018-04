BACTERICIDAS CONTRA LA XYLELLA

El avance de la Xylella fastidiosa está impulsando que las empresas fabricantes de productos fitosanitarios de todo tipo se esfuercen en investigar para desarrollar nuevos formulados que puedan aportar soluciones -de momento parches- frente a la enfermedad.

Algunas firmas se esfuerzan en anunciar la disponibilidad de plaguicidas, incluso 'naturales', que presentan con la aureola de combatir la Xylella, cuando en realidad son insecticidas, con mayor o menor incidencia, y por tanto lo único que pueden hacer es matar insectos, es decir, los teóricos vectores que potencialmente podrían transmitir la enfermedad, que está causada por una bacteria.

Esto es muy importante que lo conozcan bien los agricultores, porque no se ha explicado adecuadamente y, por el contrario, se contribuye a generar confusión con informaciones menguadas o parcialmente interesadas.

La Xylella fastidiosa es una enfermedad causada por una bacteria de la que hay de momento cuatro razas 'oficiales' (fastidiosa-fastidiosa, pauca, múltiplex y sandyi) y otras que aún no están totalmente reconocidas (morus, tashke...) porque el microorganismo muta con facilidad.

No es una plaga, sino una enfermedad, y por tanto no se puede combatir con plaguicidas, habría que hacerlo con bactericidas, pero eso es muy difícil conseguirlo por ahora en vegetales; hasta el momento no se dispone de solución al respecto, pese a que la dolencia fue caracterizada en vides de California a finales del siglo XIX.

Los insecticidas que se ofrecen sirven para intentar mantener a raya los insectos chupadores que pueden propagar el agente patógeno (la bacteria) desde plantas enfermas a otras sanas. Sin embargo es utópico pretender que se pueda conseguir un éxito al cien por cien por este camino, ni siquiera realizando tratamientos continuados, lo que resultaría prohibitivo y no serviría del todo, siempre se escaparían insectos transmisores.

La lucha potencialmente efectiva sería la que utilizara productos que eliminaran de verdad la bacteria instalada en el interior de los árboles y plantas afectadas o que realizaran un papel preventivo de 'tampón'. Sería como los antibióticos y las vacunas en humanos y animales. Esto queda lejos aún, pero hay una carrera científica en su busca, por lo que no sería de extrañar algún éxito cercano. Desde luego, la compañía que saque algo verdaderamente eficaz se forra.

Al mismo tiempo se avanza por otro camino que es quizá más rápido y seguro: el de la biotecnología, buscar especies resistentes o tolerantes, descubrir los genes que aportan tales características e introducirlos en nuevas generaciones de olivos, almendros, cítricos... que ya estarían definitivamente a salvo de esta grave amenaza.

Sin embargo los transgénicos son todavía asunto tabú en Europa. No así en el resto del mundo, por lo que bien puede ocurrir que Estados Unidos, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Israel o China tengan pronto olivos, almendros y naranjos transgénicos y resistentes, a nosotros se nos mueran sin remedio y tuviéramos que importar almendras, aceite o naranjas. Sería el acabóse.

También se puede avanzar en aprender a convivir con la dolencia, tomando ejemplo de California, donde la viticultura no ha desaparecido, sino que ha ido a más. Los árboles bien cuidados, alimentados y regados resisten mucho mejor.