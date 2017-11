LA AZURRA Y EL RESTO

Cesare Prandelli, efímero entrenador del Valencia (como tantos otros) vino en visita de cortesía a la redacción de LAS PROVINCIAS, en los tiempos no tan lejanos en que tal cosa se hacía, antes de que la nueva política impusiera sus normas: las mangas de camisa en las recepciones con el Rey, los zapatos sucios en las fotos oficiales o la mala educación y la falta de cortesía como signo de identidad y de distinción frente a los demás. Lo único que recuerdo del entrenador italiano es lo que bien que vestía, no por el coste ni la calidad de los tejidos sino por el porte con el que llevaba su atuendo, un traje de chaqueta sin corbata. Por si no me había quedado claro en mis viajes a Italia, ese día descubrí que el mito de la elegancia transalpina no es tal sino una realidad. Un empresario italiano propietario de un grupo español de comunicación se sorprendió el día que entró por primera vez en las redacciones de sus periódicos al comprobar que la mayor parte de los periodistas no vestían con chaqueta y corbata, como al parecer es habitual en su país. Aquí no. En todo caso, yo preferí no hacerme una foto ese día con Prandelli, por si las moscas y la comparación, ya saben, mientras guardo en mis álbumes de recuerdos la que tengo con un Emery muy sonriente en la gala de 'Valencianos para el siglo XXI' o la que me hice con Miroslav Djukic, otro técnico breve. Los italianos son algo especial, reconozcámoslo. Ver un partido de la selección italiana vale la pena (o valía) sólo por ver cantar a Buffon el himno nacional, 'Il canto degli italiani', que todos conocemos de cuando el día de Navidad poníamos en la tele la bendición del Papa («mi expresione espagnola, mi expresione tedesca...») y se interpretaban los himnos de El Vaticano y de Italia. Valía la pena por eso y por el uniforme italiano. No hay otro igual, qué elegancia, qué estilo. El resto a su lado desmerece, incluido lamentablemente el de la selección española, dejando aparte la polémica de la bandera republicana, la gota que colma el vaso. No está bien hecho, no conjunta los colores, hay algo que falla. Pero siempre nos pasa lo mismo. En la II guerra mundial, a los alemanes les sorprendió el ardor guerrero de los españoles de la División Azul, mucho más fiables en el frente que sus aliados rumanos y, por supuesto, que los italianos (recuerden lo que les cantaban en la guerra civil española, «Guadalajara no es Abisinia, corre italiano que los rojos se aproximan»). Pero al igual que les llamaba la atención la ferocidad y el carácter aguerrido de los divisionarios, los germanos se desesperaban con lo indisciplinados que eran con el uniforme, lo mal que lo llevaban. Al parecer, eso es una seña de identidad nuestra. Tengo pocos motivos para ver el Mundial de Rusia, ya sin Pirlo, ahora sin Buffon, sin la azurra... Qué pena.