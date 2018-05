ENTRE AZNAR Y ZAPATERO

Los dos primeros presidentes de la democracia, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, tuvieron que enfrentarse a una transición plagada de incógnitas y desafíos, tras cuarenta años de dictadura, con ETA y el GRAPO atentando todas las semanas, ruido de sables en los cuarteles, el golpe de Estado del 23-F, crisis económicas, irrupción de nacionalismos y regionalismos, manifestaciones, protestas, encierros, huelgas... Por muy criticados que fueran en su momento, ahora son vistos con comprensión, casi hasta con lástima por la ingente tarea que tuvieron que desempeñar y en las condiciones en las que lo hicieron. A Felipe González le correspondió un papel más sencillo, el trabajo sucio ya estaba hecho, el temor a un levantamiento militar desapareció gracias a Tejero, las autonomías se calmaron, se consiguió entrar en Europa (aunque con la OTAN el PSOE tuviera que dar marcha atrás y cambiar de dirección) y en el 92 se vivieron los fastos del V centenario del descubrimiento de América, con los Juegos de Barcelona, la Expo de Sevilla, la capitalidad cultural de Madrid y la inauguración del AVE. El líder socialista -tan denostado entonces por los conservadores debido a las leyes de educación o del aborto y al que ese mismo sector parece echar hoy de menos- ha pasado a la Historia como el modernizador de la joven democracia española, el político que consiguió la credibilidad y el prestigio internacional que le faltaba a este país gracias a sus contactos con la socialdemocracia.

José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero son otra cosa, tal vez porque ha pasado menos tiempo desde que dejaron el cargo o porque las circunstancias son completamente diferentes. Cierto es que el español se ha hecho más crítico, que todo le cansa antes, que nada parece poder superar su análisis crítico. Pero es indudable que hay elementos en sus mandatos que no sólo resultan injustificables sino que explican algunos de los acontecimientos que estamos viviendo. Porque si bien nadie puede negar que Rajoy no es precisamente un abanderado contra la corrupción, tampoco se le puede cargar con escándalos que provienen de su antecesor, de ese dirigente que sigue dando lecciones y que ahora deja ver sus preferencias hacia Ciudadanos. Y de Zapatero no hará falta volver a repasar su hoja de servicios -la memoria histórica que ha reabierto heridas cerradas, la irresponsabilidad con la crisis económica y la dejación de funciones del Estado ante la reforma del Estatut catalán- para descalificar su triste legado. Bastará con comprobar el papelón que acaba de protagonizar en Venezuela, avalando unas elecciones fraudulentas convocadas a mayor gloria de Maduro y desautorizadas no sólo por la oposición sino por la comunidad internacional.