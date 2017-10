Australia, el momento de Joan Mir

Ha sido un mal GP para los nuestros, pero lo positivo de la gira asiática es que enseguida hay otra carrera. De hecho, creo que Australia es el momento para que Mir remate ya el campeonato. En Moto3 ha sido todo un fin de semana en agua, de los que en general no nos gustan a los pilotos, aunque siempre hay excepciones. Fenati ha sabido usar sus cartas. Ya demostró en Misano que tenía muy buen feeling en lluvia y ha dominado, mientras Beccecchi ha conseguido un gran podio. A Antonelli también le va a venir genial con la temporada que lleva.

Ha sido una carrera típica en lluvia, aunque el circuito tiene mucho grip e iban muy tumbados pese al agua. Fenati ha hecho una gran carrera para presionar a Mir por el título hasta el final. Siempre he dicho que defender es más complicado y tienes la presión de sentir que está ahí. De todas formas, el líder cuenta con una gran ventaja. En Japón a Joan Mir le han podido los nervios, no ha tenido feeling con la moto y es la primera carrera que no suma.

Lástima la lesión de Albert (Arenas), que estaba haciendo un gran fin de semana, y lo de Dalla Porta... las carreras son así. En Moto2 se han dado las condiciones ideales para Álex Márquez, que aún no está al 100% tras su lesión y le ha venido muy bien. Chapó para Vierge, que está haciendo una gran temporada y el podio le va a venir genial de cara al año que viene. Los favoritos han salvado los muebles y el beneficiado ha sido Morbidelli. De todas formas, Luthi sigue sumando, a la que falle el italiano está ahí y sabemos que en la gira asiático siempre suceden cosas.

Carrerón de Dovizioso y Marc Márquez en MotoGP. El de Cervera, como siempre, intentándolo hasta el último segundo en una carrera en agua en la que con cualquier error puedes caerte. Pese a ello ha habido un montón de adelantamientos. Yo creo que el GP del año, al menos seguro en agua. Dovizioso ha demostrado ambición y que quiere luchar por el título. En Australia la Ducati va muy bien y en Malasia logró su primer podio con esa moto.