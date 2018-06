EL AUSENTE

Durante esas ocho horas de evaporación absoluta el reservado del restaurante se convirtió en el sagrado refugio desde donde constatar el hundimiento. No sabemos si zamparon, así con la desgana del sofoco, mientras maldecían la cuchillada del PNV, una última comida, merienda, cena o merienda-cena. Parece que beber sí bebieron. Mientras Rajoy y su grupo de elegidos se aislaban en una rebotica teñida de perfume apocalíptico, el zafarrancho parlanchín proseguía en el hemiciclo. Mariano Rajoy se lo montó de ausente y no se nos antoja que el ejemplo proyectase tono edificante, sobre todo para los suyos, aunque también para los ociosos televidentes que, acaso entre bostezos, asistían zapeando a la traca final. La chulería pespunteada de impericia condenó el crucero Costa Concordia al desgarro contra los afilados farallones y al posterior naufragio. El pasmo general se adueñó de nuestras seseras cuando se comprobó que el capitán Schettino escapó con las primeras vías de agua, rompiendo así las peliculeras reglas de «las mujeres y los niños primero» y cómo no la de «el capitán es el último en abandonar el barco». Desaparecidos los comportamientos no ya heroicos, sino románticos, es característica fundamental de nuestra moderna sociedad. Apechugar con el marrón en este mundo de confort y moqueta y coche oficial supone un ejercicio harto fatigoso, insoportable. Asumir la derrota desde la firmeza y la dignidad ya no se estila. Morir con las botas puestas suena a viejo western en blanco y negro. Largarse en el peor momento y dejar a la tropa sin la figura del líder que debe de sujetar el estandarte hasta el último segundo resulta en verdad indigesto y nos traslada hacia una pataleta de patio de colegio. Y, de nuevo, comprobamos lo difícil que resulta marcharse cinco minutos antes de la catástrofe.