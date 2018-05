ATRAPADOS EN LA VICTORIA

Del fin de semana, lo interesante habrá sucedido el domingo 27. Lo único que me interesa del Madrid es el recuerdo de mi padre, que hizo la mili en Madrid acudía gratis a Chamartín, y aunque valencianista notorio, siempre reconocía la capacidad de lucha de aquel equipo. Redacto la columna una mañana de sábado. Desconozco el resultado de la final de la Champions. Una final frente a la que me resisto a poner ni cinco minutos de sentimiento. No puedo esconder mis preferencias. La disyuntiva de tener que optar entre ese equipo de blanco, según parece seres superiores, hambrientos de títulos, y el Liverpool, el de la liturgia de Anfield y su grada, no me hace feliz, aunque puestos a elegir a la contra, me resultará preferible la victoria del Liverpool. Un mal menor. Un amuleto que nos permitirá ahorrarnos otra vez el tostón de las celebraciones y la obscena exhibición de las diferencias financieras y de clase entre el Real Madrid y el resto de los mortales. Solo por evitar la interrupción de la programación habitual de las cadenas, los monográficos, la reiteración de los goles, los aullidos de los periodistas que después se dicen neutrales y acusan a los periféricos de parciales, una victoria del Liverpool nos permitirá sobrevivir al día 26 de mayo. No hay rencor ni envidia en mis opiniones, ni siquiera esa leve hostilidad con la que uno adorna a los equipos con los que compite el suyo, que ya somos conscientes de que la trayectoria del Real Madrid o del F.C. Barcelona no forma parte de las expectativas del propio. Es hartazgo y cansancio de esa permanente reiteración en la necesidad de la victoria. Esa vivencia, atrapados en el tiempo, que consiste en repetir año tras año los mismos gestos, los mismos trayectos, los mismos ritos, la elevación de la Copa, la bufanda a la Cibeles, los cánticos que de tan repetidos resultan vacíos, la polémica que se generará cuando con ocasión de la celebración se recuerde al eterno rival. Las preguntas a los jugadores con toalla sobre cómo lo ha celebrado el vestuario por parte de personas que han estado cuatro o cinco años en una Facultad para acabar optando al Premio Pulitzer con el qué representa para ti la consecución del título, qué les dirías a los aficionados o las conexiones en directo para ver cómo lo están celebrando en la peña del pueblo del jugador, o la conversación en directo con la madre, la burra coja o la abuelita enferma. Por eso lo realmente emocionante del fin de semana habrá sucedido ayer con el Rayo Vallecano y la Cultural Leonesa, el Sporting, el Real Zaragoza o el Valladolid. Fútbol de dónde pasan cosas. Sonrisas y lágrimas que todavía se asemejan a la realidad, que lo otro solo es fraude fiscal y obscena riqueza, de la que cuando desaparezca la victoria no quedará nada. No se trata de rencor. Son ganas de fútbol.