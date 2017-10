Atrapados por la imputación

Durante los peores años de la crisis política e institucional, cuando a la recesión económica que sufría España se sumó una catarata de casos de corrupción que afectaron principalmente al PP y en menor medida al PSOE, el umbral de tolerancia de la población ante estas conductas -que lógicamente desapareció casi por completo- provocó que algunos partidos -especialmente las nuevas marcas, Podemos y Ciudadanos- situaran en la simple imputación de un alto cargo el momento procesal en que debía dimitir. El tiempo ha venido a demostrar lo equivocado de este planeamiento. La figura del imputado (o actual investigado) no implica culpabilidad sino una simple sospecha absolutamente insuficiente como para condenar anticipadamente a una persona. Pero estos nuevos partidos, con el concurso ocasional de los socialistas, utilizaban este criterio tanto como medida ejemplarizante como instrumento para desgastar a los populares, la formación a la que le salían imputados por todas partes. La apertura de juicio oral -el momento en el que un juez decide que un caso debe ser juzgado y señala unos presuntos culpables que se sentarán en el banquillo de los acusados y que, no obstante, tendrán a su favor la figura de la presunción de inocencia, por lo que no serán ellos los que tengan que demostrar que no cometieron el delito sino que corresponderá al ministerio fiscal certificar de manera inequívoca que los señalados deben ser condenados- parecía mucho más oportuno y ecuánime. Entre la imputación (investigación) y la apertura del juicio oral hay un abismo, no hay más que recordar todos aquellos casos de políticos que se han visto marcados con este baldón sin que luego se hayan tenido que sentar ante un tribunal.

Lejos de rectificar, los partidos que han defendido esta tesis de la imputación como momento de cortar la cabeza del político se han mantenido en su postura y cuando han pasado de la oposición al gobierno la han acomodado en función de sus intereses, encontrando excusas para no aplicarla si el afectado ha sido uno de los suyos. El caso del alcalde de Alicante demuestra la precipitación y el electoralismo de entonces, cuando lo que se buscaba era desgastar al PP, y la absurda obcecación de ahora, cuando no se reconoce que el criterio era excesivo, que no sirve, que puede llegar a ser tremendamente injusto. El PSPV y Compromís juegan al típico «donde dije digo...», mientras Podemos quiere cobrarse pieza para aparecer como la única formación coherente, que reclama lo mismo para sus socios de gobierno que para los populares. Todos están atrapados por su pasado, por sus decisiones anteriores, por una intransigencia que ahora les pasa factura.