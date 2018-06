ATRAPADO POR EL FORTNITE

En las últimas semanas sólo me faltaba que Griezmann celebrara los goles con el bailecito del Fortnite. Odio ese juego por encima de todas las cosas. Esa droga dura para los niños es causa de mis desvelos y argumento principal de las peleas que mantengo con mi hijo día tras día. «¡Mira, mira, lo ha celebrado como en el Fortnite!», me dijo el niño mientras un servidor asistía con frialdad al tanto del francés en el estadio del Arsenal en las semifinales de la Liga Europa. Las tonterías de algunos futbolistas cada día me sorprenden menos. Estoy en proceso de habilitar un doble fondo en algún sitio de mi casa para esconder la PlayStation y que el chaval no juegue al menos hasta que termine el curso escolar. Nunca entenderé que un crío prefiera darle al mando antes que pegarle patadas a un balón en la calle. No sé qué estamos haciendo mal y yo doy el paso para declararme culpable. Fui carne de recreativos, como muchos de mi generación, pero siempre como punto de encuentro, el lugar en el que el grupo se hacía uno a la hora convenida. Nunca necesitamos un móvil para saber dónde nos podíamos encontrar. Hoy, la consola es el arma más mortífera de aislamiento infantil por mucho que las tecnologías permitan la conexión para jugar en grupo. Pamplinas. Añoro aquellos días en los que los futbolistas celebraban los goles como Dios manda. Los brazos al viento para reunirse con el grupo. Nunca pesó más lo individual que lo colectivo. Ahora, hasta marcar un gol tiene su rédito personal. El ególatra de Cristiano Ronaldo inventó esa patochada de saltito con alarido para convertir sus goles en un exceso de individualidad. La ridiculez siempre me recuerda a Viola y aquel bailecito infantil. Ni siquiera me hizo gracia el día que Leandro tuvo a bien orinarse en la línea de fondo del Vicente Calderón. Los clubes, por decoro, deberían enseñarle a sus futbolistas a celebrar los goles, a ser un ejemplo para los más pequeños e intentar hacer entender que lo simple es siempre dos veces bueno. La sensación que me produjo Griezmann dando saltitos se aleja totalmente de la ternura que me transmitió Rodrigo con la peluca naranja en honor del presidente Jaume Ortí. Un gesto que tuvo portadas merecidas y que estaba cargado de respeto. Me gustan las celebraciones de los goles limpias y típicas. Las del abrazo sin artificio, con la misma naturalidad que nosotros levantábamos las manos para buscar a nuestros compadres de pachanga. No sé si el Mundial servirá para que Griezmann siga dando saltitos al estilo Fortnite. Que celebre los tantos con Francia como si lo suyo fuera un videojuego. Los niños quizá aprenderían más con aquel abrazo del alma como tituló en portada 'El Gráfico' tras el éxito de Argentina en el Monumental de River en 1978.