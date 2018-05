Tras cinco partidos sin oler la victoria y sumar -solamente- dos puntos de quince, se consigue el objetivo más optimista que se pudiera plantear en agosto pasado. Suena paradójico, igual que paradójica puede antojarse la imagen de un vestuario festivo con su presidente presa de la euforia tras una derrota. Sí, pero no es ni un milagro -pese a que así lo adjetive Marcelino- ni es obra del Athletic -pese a que así lo argumenten quienes pretenden quitar mérito a lo conseguido-. Es la consecuencia lógica del trabajo bien hecho que otorga un colchón de puntos suficiente para alcanzar la meta cuando todavía restan dos partidos para que termine la Liga. La guinda a una temporada extraordinaria que devuelve al Valencia a donde le corresponde y de donde nunca debió apearse. Un cuarto puesto más que meritorio por la profunda transformación que tuvieron que obrar Marcelino y Alemany en un vestuario presa de la pereza y la auto complacencia para -en tiempo récord- pasar a ser uno de los más competitivos del fútbol español. Por ello, y porque no es un milagro y sí un fantástico trabajo, cabe felicitar a quienes lo han conseguido: a los futbolistas, a todo el cuerpo técnico y a todos los empleados del club empezando por el director general sin olvidar a la propiedad, que en su día se llevó todos los palos que mereció y que -de la misma manera- cabe hoy felicitar por dejar los asuntos de la pelota en manos de quienes saben y no molestar demasiado, que no es poco. Y, por supuesto, a toda la afición que ha estado al pie del cañón llevando a su equipo en volandas aun siendo, en alguna ocasión que otra, muy mal tratada por la oficialidad del club. A todos, felicidades. A los que están y a los que nos dejaron en los últimos tiempos y ojalá estuvieran entre nosotros para disfrutar del retorno al olimpo europeo y, si me lo permiten, muy especialmente a mis queridos Jesús Barrachina y Jaume Ortí, que lo estarían disfrutando como el que más. Hecho el elogio, absolutamente justo, también se puede dar un vistazo a lo sucedido en La Cerámica, pero no en el vestuario sino en el terreno de juego. Y conviene echar un vistazo porque en el Valencia se ha instalado el mensaje cholista del 'partido a partido' y por lo tanto, el elogio a la globalidad no está reñido con el análisis del último partido y que, en este caso, sirve para ver lo que el Valencia no se puede permitir el año que viene. Y no es que no se pueda permitir perder un encuentro. No se debe permitir marcharse literalmente de un partido, que es lo que hizo el sábado en la segunda parte salvo que se tratase de un gesto de 'germanor' con el Villarreal. Faltaba la guinda de la presencia de Pereira y Vietto para que sonase alto y claro el toque de retirada y también sucedió. Un ejemplo de lo que no debe suceder en el futuro y por encima de todo, una enorme felicitación por el presente.