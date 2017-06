Hace ya veinte años, cuando no estaba tan de moda, un amigo mío practicaba ciclismo de fin de semana. Ante mi asombro me ofreció una explicación que no admitía respuesta: «Me voy con los colegas y no te imaginas cómo disfrutamos cuando llegamos a Cullera y nos metemos un pedazo de almuerzo que flipas. Menudo bocata me zampo, Ramón». Según este amigo mío, la clave residía en el sideral bocadillo que se incrustaba. En aquel tiempo de pioneros ciclistas no les atropellaban como a chinches. Hoy, montar sobre la bici para encauzar ese excedente de energía se ha convertido en una actividad de alto riesgo y de algún modo necesitamos poner fin a la escabechina. Por desgracia se repite el patrón: conductor drogado se lleva por delante al ciclista y lo mata. La carretera de Oliva es el asfalto mortal y asistimos pasmados a la masacre. A los amigos ciclistas les ruego que abandonen su querencia deportiva porque la ruleta rusa les ronda y la guadaña les cercena la vida. Existe una coincidencia fatal, la de los bolingas desfasados y perjudicados que finalizan su desparrame junto con los que madrugan para canalizar su deporte, y en este sentido, los que fuimos aves nocturnas, pacíficos profesionales de la noche y la copa, no entendemos el motivo por el cual no agarran ese taxi amigo que les conduce hasta el hogar y el reparador reposo. Se puede atravesar los senderos del vicio siempre y cuando se cumplan las normas básicas. Si bebes, no conduces. Si bebes, duermes la mona sin molestar al prójimo. Si bebes, confías en un conductor de estado óptimo. Los energúmenos que flotan sobre la carretera exhiben una chaladura que desemboca en la tragedia. Su lado de noctámbulo aficionado no sólo nos abruma sino que revela un desenlace criminal. Un respeto para los ciclistas que pespuntean de color nuestras carreteras.