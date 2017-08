Un asesor ilícito

Acabo de leer en la sección de El Cabinista una nota en la que su autor pregunta (al señor Puig) ¿Qué tendrá usted con Orengo de deuda o amiguismo para 'enchufarle' a dedo como asesor suyo?. Yo sé lo diré: que gracias a Orengo, él es presidente de la Comunidad Valenciana. Y ser agradecido es de bien nacidos.

Lo que me recuerda al ínclito y preclaro exalcalde Orengo, aquel que con su sempiterna soberbia 'sociata' se le ocurrió la estúpida idea, cuando era alcalde, de afirmar: «Cumpliremos la ley siempre que se pueda». A quien ahora, saltándose la ley a la torera, Puig le nombra su asesor (presupongo que con un suculento sueldo). ¡Viva la democracia!

Mientras no se demuestre lo contrario, es evidente que en términos políticos solo hay una cosa clara: La política de foto y gesto a la búsqueda de un aparente éxito que vender.

A mí lo que realmente me fastidia es que como dice F. Savater: «Cuando se trata a alguien como si fuese idiota es muy probable que si no lo es, llegue pronto a serlo». Y no me gustaría llegar a serlo.

Para el actual 'tripartito' local todo lo que hace mal es herencia del Partido Popular. Me gustaría saber si realmente su incompetencia es hija bastarda de la herencia del Partido Popular o la herencia es el manto al que recurren para encubrir su incompetencia. Pase por aceptar el pasado, pero el presente solo puede aceptarse como consecuencia de su real y necia incompetencia.

Si los del Partido Popular supieran darse autobombo la mitad de la mitad de lo que saben los socialistas, no tendrían que sufrir a quienes son los verdaderos responsables de la actual crisis, a los que dejaron un Ayuntamiento en franca quiebra, con una deuda de más de 300 millones de euros (50.000.000.000,00 de nuestras añoradas pesetas), pero que como son unos pipiolos que no llegan ni a aprendices, tienen que soportar las falaces diatribas 'sociatas'.