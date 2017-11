Un asesino centenario con salud

Se cumplen 100 años de la revolución rusa y, sin embargo, no escucho ninguna censura al comunismo ni a sus terribles crímenes. Al menos en España. Al contrario, la eurodiputada valenciana Marina Abiol celebró la efeméride y tuiteó: «Todo el poder para los soviets 1917-2017». Reivindicando cuánto aquello significó y reclamándolo para el presente. Estamos a otra cosa. Si se tratase del centenario de la llegada de Hitler al poder, nos entregaríamos a la tarea de recordar el daño que hizo a la humanidad. Por supuesto, para que no se olvide. Para que no se repita. Ahora bien, con el comunismo, igual de destructor que el nazismo, existe cierta tolerancia moral, incomprensible y peligrosísima. La revolución rusa pasa por ser un hecho histórico neutro y no el inicio de la historia de horror y destrucción que fue.

Mi amiga Sandra Kalniete nació en un gulag en Siberia en 1952. Sus padres se conocieron en el campo de concentración en que estaban prisioneros únicamente por ser letones no comunistas. Después de autorizar aquel matrimonio entre esclavos, las autoridades rojas les permitieron pasar juntos una noche al mes en una cabaña hundida en la nieve y sin calefacción. Más tarde, Sandra llegó a ser la ministra de exteriores que firmó la adhesión de su país a la Unión Europea. Esta semana nos ha dicho: «Cualquier comparación entre Cataluña y las repúblicas liberadas del yugo soviético en el este de Europa es una ofensa a la memoria del dolor de las víctimas del comunismo». Tiene razón. Los asesinatos, violaciones y cárceles, cometidos bajo la hoz y el martillo se trivializan tanto como se justifican sin pudor. El 'brexit' catalán es una revolución de ricos que no quieren que los charnegos les sisen, nada que ver con la opresión sangrienta padecida a oscuras tras el Muro de Berlín.

Son incontables los muertos y perseguidos del comunismo. Corea del Norte, Cuba o Venezuela, sin alargarme, continúan sumando calaveras. Sólo durante la 'gran purga' de Stalin, en los treinta, un millón de personas fueron exterminadas y otros dos millones encerradas en campos de exterminio, de los que muchas no regresaron jamás. En la 'revolución cultural' de Mao se premiaba a los hijos que denunciaban a sus madres y asistían a su ejecución. Siempre queman libros.

Atravesamos un inquietante cambio de edad. La clase media ve cómo, por minutos, se reduce su poder adquisitivo; las empresas cada vez producen más, aunque emplean menos personas; sólo uno de cada tres jóvenes considera imprescindible la democracia. Los bárbaros ganan elecciones y hemos perdido el miedo a la guerra mundial. En estas circunstancias, debemos tener cuidado y que no vuelvan los fascistas, sí, pero, ojo, que los comunistas nunca se marcharon. Que el comisariado sigue siendo un ascensor político, por ejemplo, aquí, en Valencia, el escaparate del populismo.