Asalto al cielo

Una de las frases más polémicas de Artur Mas fue aquella que decía «lo que no nos dieron las urnas, lo corregimos con negociación». Es justo lo que ha conseguido Pedro Sánchez en la jornada de ayer tras la moción de censura, corregir a los ciudadanos que prefirieron a Rajoy antes que a él. Eso no hace su acceso a la presidencia del gobierno menos válida ni menos democrática pero sí cuestiona el respaldo al que apela continuamente la izquierda cuando diferencia lo legal y lo moralmente legitimado. Es una de las muchas incoherencias de estos días. Al PSOE se le llenaba la boca con el rechazo a los independentistas, al extremismo de Podemos y al acuerdo con Ciudadanos con tal de llegar al poder, pero ha acabado haciendo justo lo que negó hace apenas dos años. La justificación de la corrupción no es más que una coartada con la que envolver el asalto a los cielos. Ni al PSOE ni a Podemos les convenía ir a las urnas porque los sondeos los dejaban en peor situación que la actual.

Otra de esas incoherencias es ver a partidos que piden consultas populares hasta para decidir el color de las cortinas del chalet de los Iglesias ignorando la más importante de todas que es un proceso electoral. Ayer nadie cuestionaba el sistema representativo cuya demolición ha intentado el 'perroflautismo' dando más legitimidad a la calle y a las asambleas que al Parlamento. Ayer el Parlamento sí era la gente. Ellos sí son representativos. Los demás, elegidos por el mismo procedimiento, son casta, como sabemos.

Sin embargo, la peor de las incoherencias fue el empecinamiento de Rajoy al frente del Gobierno. Es cierto que resultaba injusto tener que marcharse forzado por una operación diseñada para tumbarlo, pero el servicio a España, del que tan orgulloso está, exigía esa dimisión para evitar lo que hemos tenido, un gobierno apoyado por grupos que solo comparten las ganas de terminar con el PP. Grupos que reclamarán en breve una decena de «¿qué hay de lo mío?» y nada de ese «mío» será lo nuestro. Tal vez la razón no sea cabezonería sino encuestas que desconocemos y que ya apuntan una hecatombe popular.

El problema es que Rajoy ha sido mejor presidente de gobierno que de partido y ha sido éste el que le ha hundido. No ha sabido o no ha podido poner orden en su casa y ha sido eso, y no su gestión política, la que ha acabado con él. Llegó a La Moncloa por pura insistencia y contra el criterio de muchos de sus correligionarios. Y posiblemente, aun con todas las hipotecas y errores en educación, en energía o en política laboral, hubiera terminado con sombras pero también algunas luces importantes. Se le reconocerá con el tiempo. Para cuando otros carguen con sus propias culpas, corrupciones y enriquecimientos ilícitos en Andorra. Ahora le toca, como a Suárez, pasar el trago amargo de no sentirse reconocido ni por los suyos. Dios quiera que en este caso sí conserve la memoria de lo que ha sido.