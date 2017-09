LO, LO, LO, LO, LO, LO

Las escaramuzas literarias de fútbol son como esas hostilidades de broma, de frontera, entre India y China, o las dos Coreas, la Avenida Primado Reig podría ser la zona desmilitarizada y de transición, y la clasificación nuestra zona de consenso. Quien quiera derbi ha de asumir que eso es también derbi, no solo el perfume equidistante al que huelen las grandes superficies comerciales, que acaban no oliendo a nada. Le damos tantas vueltas al fútbol con metáforas y otros recursos estilísticos, que al final siempre olvidamos lo básico, el objetivo esencial: impedir que el contrario marque gol, y conseguir que lo haga tu equipo. Entre las etapas de frustración y depresión colectiva, y la euforia del «lo, lo, lo, lo, lo», y la sonrisa volviendo a casa por la Avenida de Suecia solo hay una pelota que traspasa una raya de cal. Al fútbol le pasa como a aquello que decía Baroja de las revoluciones, que no necesitan ideas, sino solo un programa que quepa en un papel de fumar: «Un grito, una consigna, bastan y sobran». Reclamamos complejidad y diagnósticos bien sesudos, pero mirando la clasificación, y la posición de Valencia y Levante, más allá de la procedencia asturiana de la Escuela de Mareo, la foto estática demuestra que la sencillez es buena, y saber qué se pretende lo mejor para no incurrir en delirios de grandeza y otros pecados a los que somos tan asiduos. Entre el pánico de la temporada pasada y la euforia de esta, en que ya comenzamos a pensar en competiciones europeas, está Marcelino, pero también la dupla Mateu Alemany y Anil Murthy, que saben, han aprendido, o están en ello, que esos fichajes de Kondogbia, y Guedes, y el resto, contribuyen al equilibrio, y responden a ese perfil de entrenador que hace mejor lo que tiene, y no de esos otros, la imagen de Michel es especialmente adecuada, que transitan por el área técnica con el conflicto a flor de piel, regateando siempre la culpa, con americana ceñida y gesto de «Hágase lo que yo diga, aunque se acabe el mundo». Sonrisa de finiquito y vuelta a empezar. Además de «Liga es Liga y Copa es Copa», o del «partido a partido», o del «estoy contento por mi gol porque nos ha dado los tres puntos», otra de las grandes sentencias, en medio de la euforia, baja la fiebre con el paño frío del «la Liga es muy larga y en abril hablaremos». Cuando venimos de la esclavitud en el Egipto de Mendes, la huida por el desierto ya es una gran ventaja. Uno no sabe si llegaremos a la tierra prometida, pero Marcelino ya ha hecho el milagro de separar las aguas para cruzar el río. Orden y concierto. Gritos y consignas. Y el recuerdo de ese hijo pródigo, suplente, que hoy podría ser nuestro 9. Lo, lo, lo, lo, lo.