El arte de negociar En vez de exigir, tiene más mérito negociar; el suelo militar de Paterna podría ser un parque metropolitano FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 27 mayo 2018, 09:46

Si los de Compromís fueran listos, que no lo son porque copian las iniciativas políticas de Cataluña, no hubieran pedido la salida del Ejército del viejo monasterio de Santo Domingo, sino que hubieran puesto sus ojos en otras instalaciones del Ejército de Tierra, actuales o antiguas, que a fin de cuentas, como ya dijimos, son propiedad del Estado. Se obliga uno a pasar por la ventanilla del Estado (Montoro y SEPES), pero eso no es grave: cuando ya se deben 45.000 millones de euros ¿qué más da?

En Paterna, sin ir más lejos, hay mucho suelo que tuvo uso militar: las instalaciones que fueron de Artillería, o las de Infantería, no creo que fuera muy difícil adquirirlas. Para destinarlas, claro está, a un gran parque metropolitano, que es lo que estamos necesitando todos los vecinos. Los cuarteles se transformarían y los campos de maniobras se podrían convertir en bosque, igual que ese suelo que iba a ser destinado a gigantesco centro comercial. El área metropolitana de Valencia siempre ha necesitado un nuevo pulmón verde y Paterna lleva cincuenta años construyendo de un modo desenfrenado; es hora de que pare ya...

Hay más, muchos más espacios que tuvieron uso militar en los que Compromís no ha reparado. Aparte del antiguo Gobierno Militar, hay dos cuarteles -en San Vicente y Zapadores- que se prestan a lindas operaciones destinadas a favorecer el uso público, sea este cultural, deportivo o simplemente como parque de distrito. En el primero, hay acuerdo municipal con el SEPES para construir viviendas y un colegio nuevo, pero parece que el asunto no arranca. En el segundo, en vez de criticar las instalaciones, bastaría con construirle a la Policía Nacional esa sede nueva y digna que le debemos desde hace treinta o cuarenta años. Los policías, estoy seguro, no quieren soportar la semiruina de un antiguo cuartel protegido por mallas, también les gustaría trabajar con buena luz, calefacción y refrigeración, como los señores diputados.

Pero se multiplican los casos y cunde la impresión de que, en vez de una desabrida moción antimilitar, lo que está faltando en la política es información solvente, primero, y después amplias dosis de tacto, estrategia y sabiduría para llevar adelante una negociación. Exigir es fácil, pero negociar reclama inteligencia. El Castillo de San Fernando de Alicante lleva años esperando soluciones. Como otras varias fortalezas, el Castillo de Sagunto es un bien del Estado que espera una salida digna desde hace décadas. Pero la pregunta, que días atrás se planteaba Pablo Salazar en estas páginas, es justamente si la Generalitat tiene presupuesto, y capacidad de gestión, para albergar todo aquello que es capaz de ambicionar. Ahí está, esperando que llegue la hora de las reformas, el edificio de la Audiencia, una joya del patrimonio que es mejor conocer de lejos, por lo que pueda pasar.

Y es que la Generalitat, por tener de todo, hasta tiene patrimonio propio cedido a empresas financieras privadas. Pero como no se enteran...