En los últimos meses, el trazado de una nueva tubería de agua potable por la ronda de la vieja muralla de Valencia ha dado como resultado la localización de no menos de once puntos de interés arqueológico. No es para menos: la zona por donde la conducción se instala es de alta intensidad: Portal Nou, Portal de la Trinitat, dels Serrans, del Real... En cada histórico punto de salida de la ciudad fortificada... un puente, una posible defensa, un valladar, una barbacana... por cada una de las etapas de una ciudad de más de dos mil años.

Lo raro es que no hayan salido más cosas; lo asombroso es que no se esté recomendando enviar la conducción de agua por otro lugar porque ha salido --qué se yo-- el puerto romano sobre el que tanto se especula. Hurgar el subsuelo, en Valencia, es un ejercicio de alto riesgo y más si se hace en la zona legendaria de la rendición de la ciudad, que después ha sido escenario de muchos más acontecimientos. De modo que llama la atención que no se nos estén dando más alertas a la vista de los yacimientos que alguna foto muestra: la obra medieval aflorada junto al puente de la Trinidad, hecha con sillares romanos recuperados, apenas está a medio metro del pavimento actual; da la impresión de que la cimentación para el viejo tranvía, o para el 'Ravatxol' se hizo sobre ellas.

Todo esto, que es bueno y saludable en tanto que respeta el pasado y nos enriquece lo expongo, sin embargo, con la intención de señalar que el Servicio de Investigación de Arqueología Municipal cuenta en la actualidad con cinco arqueólogos, el más joven de 57 años y los otros cuatro con una media de edad superior a los 60. Casi se podría decir -y perdonen el mal chiste- que los miembros del SIAM en realidad están descubriendo lo que de niños vieron construir... cosa que es estricta verdad en el adoquinado de los cincuenta que les reaparece, aquí y allá, en la Ronda, a cada paso.

Vuelvo a mi cauce: con esa dotación extremadamente pequeña de personal, por mucha que sea la voluntad de los funcionarios municipales, va a ser muy difícil que tengamos en un plazo razonable un informe científico sobre las conclusiones de lo que está apareciendo. Para temerlo, me basta saber que la pésima dotación de medios de un departamento municipal que es clave es responsable de que en un almacén municipal del polígono Vara de Quart haya no menos de 30.000 cajas, que guardan hallazgos de todo tipo y época. Apilada en una colina colosal, la historia antigua de Valencia está allí, aburrida, en espera de estudio, clasificación y, si procede, de exhibición al público.

Las últimas piezas de la enorme cola me temo que serán las que están aflorando ahora, en una de las áreas arqueológicas más sensibles de la ciudad: la falta de presupuesto, la dejadez, tiene estas cosas y otras peores.