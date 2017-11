UNA APUESTA FRACASADA

El problema de convocar una manifestación como la del pasado sábado, en la que supuestamente se llama a toda la sociedad valenciana a salir a la calle para protestar por la infrafinanciación valenciana y a reclamar un nuevo modelo de reparto de los fondos del Estado, es que si no se consigue el objetivo deseado -una marea humana-, el efecto puede ser justo el contrario del que se perseguía, que se pierda energía y capacidad de presión donde hay que tenerla, en las instituciones, ante el Ejecutivo, en el Congreso, en la villa y corte. Los integrantes del tripartito gobernante -PSPV, Compromís y Podemos-, más Ciudadanos, los sindicatos mayoritarios, la patronal, organizaciones sociales y partidos extraparlamentarios, todos ellos juntos pero no revueltos, ¿y sólo consiguen un resultado similar al del sábado anterior, al de la marcha valencianista, convocada principalmente a través de las redes sociales? No es como para lanzar cohetes, y seguro que ni los socialistas de Puig ni los nacionalistas de Oltra van a hacerlo de puertas hacia dentro, aunque de cara al exterior traten de hacer ver que fue un éxito clamoroso. Tal vez ahora entiendan que no es lo mismo salir a la calle cuando se está en la oposición que cuando se ocupan los despachos del poder, que el efecto llamada no es ni de lejos comparable, aunque algunos prefieran seguir vistiendo con el uniforme de activista mientras se aprovechan de los privilegios del mandatario. Pero además, conviene que no pierdan de vista que la infrafinanciación valenciana -que a estas alturas ya nadie niega, ni el PP-, no es un asunto que arrastre a las masas, que toque su fibra sensible, ni siquiera que lo vean como de interés inmediato para su bolsillo. Es una cuestión de calado, por supuesto, pero más para las élites informadas que para el gran público, salvo que se construya un relato simplista y mentiroso como el que hizo fortuna en Cataluña, el famoso «Espanya ens roba». Aquí, de momento, el nacionalismo no se ha atrevido a tanto, aunque sí que ha intentado señalar a «Madrid» como el eje del mal, el origen de todos los problemas de la autonomía valenciana, del autogobierno. La apuesta era arriesgada -una manifestación histórica-, pero se confiaba en un gran respaldo por el consenso de casi todos los partidos y por haberse sumado los empresarios. No fue así. Y lo peor de todo es que en ese Madrid malvado que desprecia a las regiones no se han enterado de que aquí unos cuanto miles de valencianos, no muchos, salieron a protestar por una causa justa, que esta comunidad es la única con una renta per cápita por debajo de la media nacional que aporta al Estado más de lo que recibe. Mucho más eco tuvo la protesta ferroviaria extremeña. ¿Se atreverían a montar una así en la capital de España?