El apoyo al 'cártel del botellín'

Son tantas las instituciones que se meten en camisa de once varas y prestan o patrocinan servicios cada vez más inverosímiles que es lógico que la Diputación de Castellón haya encontrado de lo más pertinente organizar una Feria de la Cerveza. Pero no lo es. He aquí el problema. Entre los cometidos a desempeñar por una corporación provincial no está ni puede estar el de inducir a la bebida aunque ésta sea de baja graduación. Las diputaciones están para suplir las carencias de aldeas y pueblos de menos de 20.000 habitantes, no para apoyar al 'cártel del botellín', que decía un conocido galeno valenciano ya desaparecido, so capa de que es incipiente y autóctono. ¿Y qué? El paisanaje no es ni puede ser razón suficiente para la concesión de una subvención pública.

Cierto es que los patronatos provinciales y locales de turismo aluden a la calidad de los vinos y licores de la tierra a la hora de glosar la riqueza gastronómica de un lugar. Pero, como se comprenderá, una cosa es que estos organismos incluyan en sus portales enlaces a las bodegas y destilerías de la provincia para un mejor servicio al visitante y otra muy distinta que una institución como la Diputación asuma directamente la tarea de facilitar la comercialización de sus productos. Si la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20º está prohibida por ley en según qué soportes y en aquellos lugares donde esté vedada su venta e ingesta, el autodenominado 'ajuntament d'ajuntaments' no puede dedicarse a fomentar el consumo de las de menor graduación. Porque en el comer y el rascar, todo es empezar. Y se supone que la Diputación está, como las demás administraciones, para velar por la salud del personal no para iniciarlo en hábitos que le perjudicarán y encarecerán los costes de mantenimiento de la sanidad pública. Luego, la Diputación se quejará de que está cuestionada. Pero, ¿cómo no van a estar cuestionadas las diputaciones, infrafinanciados los gobiernos autonómicos e intervenidos o maniatados los ayuntamientos si no se privan de nada y todos hacen de todo lo imaginable, menos gestionar el dinero de los contribuyentes con prudencia y morigeración? El que no organiza una feria callejera como la que les estoy contando, contrata a una empresa para que le monte una fiesta de la cerveza (Xàtiva), un apocalipsis zombi nocturno (Burriana, Altea y Burjassot, entre los recientes) o una matinal de pintadas en los maltrechos muros de su patria chica (Canals y Fanzara). Pan y circo. La cuestión es ver quién da más por más. Porque aquí nadie repara en gastos. Ni escarmienta en cabeza propia. El tiempo de los grandes eventos pasó, pero el de los pequeños, por municipales, o medianos, por provinciales, está como el universo: en constante expansión. Ya no hay consistorio que no se sienta obligado a dar una campanada. O dos. Y no sé yo si al final de la corrida nos saldrán más caros 500 microeventos que un gran evento.