Ni Albert Rivera me va a enseñar a ser española premium ni James Rhodes a apreciar las croquetas de Santerra (que escriba esas cosas en 'The Guardian', que aquí ya las sabemos). Es una lástima que Marujita Díaz esté muerta. Me habría gustado ver a Rivera pasando la prueba del algodón de Marujita. Si estuviera viva, dudo que la llevara a cantar 'Banderita'. Marta Sánchez sí le parece presentable en su españolismo lifestyle. Me temo que la otra no, pese a ser, como casi todas las folclóricas, una de esas mujeres cuya libertad no ha sido superada por las feministas de ahora. Marta Sánchez, la Norma Duval de Rivera, se emociona cantando el himno igual que esos que se ríen de sus propios chistes. En su acto del domingo, Rivera hablaba de acabar con la etapa de los cenizos, de los catastróficos y de los apalancados. Como si él no se hubiera apalancado en el patrioterismo. A Rivera sólo le falta sacar un capote como los de Raúl y Sergio Ramos.