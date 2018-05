Qué antojo más absurdo tienen

Yo es que leo las explicaciones que dieron los partidos contrarios a que el Ejército continúe al cuidado del convento de Santo Domingo de Valencia y, como diría alguno de ellos, flipo. Alucino. El que no admite (Compromís, por boca de MJ Ortega) que lo fundamental es desmilitarizarlo -«luego ya veremos qué hacer con él» (¡!)-, asegura, como el diputado Fernando G. Delgado (PSPV), que su sueño es convertir este cenobio y el del Temple en sendos museos para crear un itinerario que amplifique la potencia del San Pío V. Usted perdone, don Fernando. Pero eso no es un sueño. Eso son ganas de fastidiar. O sea que está el monasterio de la Trinidad, vecino del San Pío V, deshabitado desde 2014 y lo que a usted le gustaría es desalojar a los inquilinos de los dos cenobios que se encuentran al otro lado del río para formar, con el Museo de BB AA, un triángulo museístico. Un triángulo de las Bermudas es lo que formaría. Porque puede que usted no se haya enterado, aunque debiera, pero en el San Pío V están pasando cosas muy raras. Fenómenos paranormales. Como poco. Le cuento: Vulgaridad pictórica de coleccionista privado que cae en aquellas profundidades abisales, vulgaridad que reaparece con el marchamo de un artista de prestigio internacional. Así que no juguemos. No traslademos nuestros prejuicios a un terreno tan delicado. La restauración y mantenimiento de edificios monumentales es muy cara. En Italia es el mismo Gobierno el que después de ofrecer gratuitamente faros, atarazanas, etc. a aquellas empresas, entidades o particulares que se comprometieran a rehabilitarlos, cedió en 2017 la explotación de 103 castillos, torres defensivas, conventos y villas señoriales. ¿Carece el ejecutivo transalpino de los recursos necesarios para frenar el deterioro de su patrimonio histórico-artístico y le sobran al quebrado Consell para hacer lo propio con el valenciano? No me hagan reír. O mejor: pregúntenle a Vicent Marzà cuántos millones ha invertido la Generalidad en los dos conventos y otros tantos castillos que posee. Entenderán por qué algunas de sus partes amenazan ruina y por qué 'nos' conviene dejar que Defensa se continúe ocupando del convento de Predicadores. Sólo seis de los treinta de Valencia que pasaron «a manos de los valencianos» en el s. XIX se mantienen en pie para vergüenza y oprobio de los nacionalistas, ya que el grueso de ellos (5) se libró de la piqueta y la especulación gracias a papá Estado. No tuvo la misma suerte el de San Francisco de Xàtiva (s. XIV). Fue abandonarlo el Ejército, salir a subasta en 1960, quedárselo un constructor y derribarlo para construir pisos. Esgrimir como razón histórica de peso para desmilitarizar Sto Domingo que allí dio el golpe Milans y estuvo la estatua de Franco es lo que no deberían haber hecho ambos partidos porque también fue escenario en 1808 de una valencianísima escabechina popular de civiles franceses y afrancesados en tandas de 400 y 150. Y eso nadie lo ha mencionado.