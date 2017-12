Antisemitas e islamófobos

Isabel Preysler regaló a Mario Vargas Llosa un perro llamado 'Céline'. No sé si por los bolsos o por el autor francés. En 2018, Gallimard reeditará los 'Escritos polémicos' del antisemita Céline. «Los judíos, racialmente, son monstruos, son híbridos, lobos cazadores que deben desaparecer». La viuda, de 105 años, ha cedido después de promover secuestros de ediciones. Necesita ayuda médica 24 horas y tres personas que la atiendan. Lo cierto es que los panfletos se podían encontrar. Igual que las cartas de Flaubert. Por lo de la embajada, ha dicho Erdogan: «Si perdemos Jerusalén, no podremos proteger La Meca». Flaubert se habría alegrado: «Esa pretensión de defender el islamismo (que en sí mismo es una monstruosidad) me saca de quicio. En nombre de la humanidad pido que trituren la Piedra Negra y que avienten su polvo; que destruyan La Meca y que profanen la tumba de Mahoma». Seguiré leyendo 'Madame Bovary' y 'Viaje al fin de la noche'.