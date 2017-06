Animalitos...

Mira hacia arriba. Cuando camines por las calles de Valencia levanta la vista...». Esta recomendación me la hacía siempre un amigo arquitecto que ya falleció. Era un tipo estupendo que peleaba para que la gente desarrollase su sensibilidad hacia los edificios. Como era inteligente y ácido, también solía apuntarme esto: «Se habla mucho de los arquitectos, sobre todo de los arquitectos estrella, pero hemos levantado cada truño por obedecer a los promotores...». Era consciente de los desastres que habían forjado tras el poder del cheque del paganini ladrillero...

Sigo su recomendación y, de vez en cuando, levanto mi napia para fijarme en ciertas fachadas. Sin embargo, se libra en mi fuero interno una batalla terrible pues mi abuela me insistía jacarandosa para que controlase todo lo que existe sobre la acera. Mujer práctica, superviviente de la guerra civil, solía decirme: «La gente se despista, nieto mío, y desde sus bolsillos se caen los dineros a la acera, tú fíjate bien...». Total, que deambulo por la calle mirando arriba y abajo con si tuviese un peculiar tic.... Y el caso es que, el otro día, vi tirado sobre la acera un animalillo de todos conocido... Movía sus patitas al ralentí. Apenas levantaba su cabeza. Su color tostado despertaba cierta envidia. Transmitía sensación indefensa porque yacía boca arriba y uno se preguntaba si convenía adoptarlo o no para que tuviese un fin digno. Moribundo, sus antenas se mecían debido a la ligera brisa de la tarde. Esa cucaracha me indicaba que el calor del verano ya estaba aquí entre nosotros. No la pisé para rematarla porque esos bichos me causan una grima apocalíptica. Ignoro la posición de los animalistas al respecto, pero yo las cucarachas las exterminaba a todas sin rastro de arrepentimiento. Mi amigo arquitecto tenía razón, es mejor mirar hacia arriba.