El ángel exterminador

Es una pena que el dios justiciero de la Biblia no sea tan fiero como lo pintan porque lo de la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines de Xàtiva es como para mandar de nuevo al ángel exterminador. O como para que él mismo pida un permiso retribuido a su jefe y baje para vengar a su colega el arcángel Gabriel. Si fue capaz de acabar con las cadenas de Egipto contra Israel, más motivos tendrá ahora para meter en cintura a una concejala iletrada. Porque no solo demuestra ánimo censor en su actuación sino, sobre todo, una incultura de dimensiones cósmicas. ¿Pues no dice la concejala que dejar puesta la figura del ángel en el belén monumental sería una ofensa a las demás religiones? ¡¿A cuáles?!, me pregunto yo si hasta hay alguno, como el encantador ángel Gabriel que es compartido por las tres religiones del Libro. Gabriel es de los pocos ángeles que se ha aparecido al Profeta Daniel, a la Virgen María y al Profeta Mahoma. Así, a los tres, y de un plumazo -nunca mejor dicho-. ¡Le van a dar lecciones de multiculturalidad al bueno de Gaby! ¡Él, que no tiene remilgos para departir con profetas venerados por los judíos; mandar whatssap comprometedores a una doncella virgen madre de los cristianos y revelar el Corán al Profeta (que la paz y las bendiciones de Alá sean con él)!

Será que a la concejala le preocupa ofender a la Iglesia Maradoniana, llamada así porque veneran al dios Diego Armando Maradona. Fuera de ésa y alguna pintoresca más, creo que son pocas las religiones que no tienen alguna fuerza sobrenatural capaz de guiar al ser humano, traer a los hombres los mensajes de la divinidad o hacer el bien en nombre de Dios. Porque diría que hasta hay agnósticos, con cierta alergia a las religiones oficiales y que no han pisado un lugar de culto ni para asistir a una boda, que creen en los ángeles, llevan la muñeca llena de pulseras con sus nombres y tienen un altarcito para rezarles ante las adversidades. No creen en nada excepto en seres de otro mundo. Allá cada cual con sus incoherencias.

La de la concejala es perseguir a los ángeles. No le incomoda que el Niño Jesús presentado como Dios mismo sea una reivindicación de religión verdadera frente a las demás. Ni siquiera en ese caso sería demasiado molesto para otros que lo tienen por profeta o rabino. Tampoco sucedería con la Virgen, judía y madre de profeta, o José, obrero en riesgo de exclusión de una población situada en Palestina. De la mula y el buey ni hablamos porque no hay belén que no contenga un mensaje animalista subliminal; ni de los pastores, proletarios del siglo I, o de los Magos multirraciales y homenaje a la diversidad del mundo. El que no pega en este belén, sintiéndolo mucho, es el 'caganer'. Con la que está cayendo y con una presencia tan escatológica y confusa en términos de reciclaje, a quien la concejala de Medio Ambiente debería negar la entrada en el belén tendría que ser a él.