El amargado Gustavo

En octubre despidieron al tipo que ponían voz a la rana Gustavo (Steve Whitmire). Estaba haciendo ese trabajo desde que Jim Henson murió y dejó sin palabras a Kermit, como se llama el batracio original. La hija de Henson se quejaba de que interpretaba a Kermit como una amargada, enfadada y depresiva víctima. Y que no tenía gracia. El 30 de agosto pudimos escuchar al nuevo. Matt Vogel es el elegido por Disney, propietaria de The Muppets Studio. Las Nuevas Generaciones de Mieres quieren que se cancele el concierto de Surfin' Bichos del 17 de diciembre porque hace años su líder celebró en Tuiter la abdicación del Rey, se mofó de Rajoy, del ministro de Economía escribió que tenía cara de tonto y de Montoro que era el muñeco cenizo de los Teleñecos. ¿Quién? Se referirá a los viejos Statler y Waldorf, pero no se parece. Sí al conde Draco de 'Barrio Sésamo', que, al contrario del Kermit despedido, tiene gracia. Pero menos que Montoro.