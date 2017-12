EL PASADO ES UN PRÓLOGO

Quedan sólo unas horas para que la mecha de este 2017 se termine y los resumen de este año no parece que dejen una imagen muy satisfactoria. Un amigo madridista me comentaba tras el Madrid-Barça que la derrota de su equipo le hacía desear que termine pronto este año y poder enfrentar con esperanzas renovadas 2018. Con unos resultados mediocres y una cabeza de la Liga cada vez más lejos, el sabor de boca que le estaba dejado la temporada le había dejado también sin memoria.

Por aquello de animar, le recordé que la cosa no les había ido tan mal se miraba unos meses atrás. A las vitrinas del Bernabeu habían entrado desde enero las copas de Liga, la Champions Leage, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubs. Cinco galardones que, según los que saben de fútbol y madridismo, es el mayor saldo de laureles... ¡desde su fundación en 1902!

Bajo esa regla de tres, entre chotos y granotas tendría que cundir la desesperación al ser las celebraciones tan escasas y modestas, en comparación a levantar la orejuda con el tema de Queen sonando a todo meter bajo una lluvia de papelitos de colores. Seguro que habrá más de uno que discrepe, pero cansa un poco que unas expectativas desproporcionadas impidan disfrutar de lo bueno que también ha pasado en este año que se va.

Está claro que la situación de Cataluña, con algunos personajes más peligrosos que un mono con una pistola, no hace prever que tengamos por delante una temporada en la que todo sea miel sobre hojuelas. Sin embargo, con semejante lastre, ya hemos visto que España sigue creciendo y, en el caso valenciano, el deterioro de Barcelona como destino turístico está beneficiando a plazas turísticas como la capital del Turia. Está claro que siempre ha habido visitantes, pero que, en pleno invierno, pasar un rato en la plaza de la Virgen sea convertirse en testigo de un desfile de grupos, familias y parejas cámara en mano no deja de llamar la atención a quienes aún recordamos aquella recomendación que había en los accesos a la ciudad y que limitaba su atractivo a no más de 30 minutos.

El turismo es el caso más claro, pero contemplar el movimiento de barcos en los puertos o ver cómo se desperezan algunos de los sectores clave de la economía valenciana debe llevar a un sensato optimismo.

Aunque en algunos casos sigamos inmersos en una pesadilla, no viene mal recurrir a un experto en la materia como Franz Kafka cuando apuntaba en, a fin de cuentas, «el pasado no es más que un prólogo». Sería idiota abrazar la autocomplacencia con el batalla de cava abierta por la limitación de la expansión de los viñedos a la que aspira Requena o el magro alza de las pensiones, pero para cambiar las cosas, hay que mirar para adelante.