ALEGRES PIANOLES DE CARRER

Quant agrairia la gent que passaren, ara, puix, per causa de la escassea de treball molts són els que hi veus, passejant-se o assentats a la porta d'un bar, charrant, ya que atra cosa diferent no poden fer. Com escoltar una pianola. I és que aquelles que passaven i tornaven a passar per un mateix carrer plenaven de melodies alegres per a que el poble no estiguera tant trist com solia estar. Pianoles d'ahir, que me les recorda al llegir que en Nova York una ONG, dita «Sing for Hope», va distribuir per aquella gran ciutat 88 pianos. Aixina que els plantaren pels jardins de Central Park, en Riverside, en Byant, junt al pont de Brooklyn, i lo mateix per Manhatan que per Queens, el Bronx o Staten Island. Qui vol els tocava i, els atres, escoltaven sense tindre que pagar res. Cosa que per ací se podia fer si no pel mig del carrer -puix ho veig yo molt difícil- dins d'un jardí, en alguna que atra placeta o aceres si encara ne queda alguna verge de tauletes i cadires, bicicletes i patinets. Ya dic que si això se fera per ací a molts els alegria i donaria enyorança d'escoltar, de nou, «La cançó del soldat», «Suspiros d'Espanya» o «L'Adelita» aquella que dia: «Si Adelita quisiera ser mi novia/y si Adelita fuera mi mujer,/le compraría un vestido de seda/para llevarla a bailar al cuartel». Ah, i també se podrien posar estes pianoles per les parades dels autobussos, a fi de que aquell que esperant, desespera, no notara tant la tardança del seu propi autobús. Aixina ya no se crearia tanta mala sanc a causa del retràs ni se desfogaria només que parlant mal dels governants. Clar que, a hores d'ara, no cal atra que aguantar-se, que és lo que fan els culs de les cadires que s'aguanten i no reben lo millor de cadascú. Crítiques polítiques que mai falten en bars, cassinos o a on siga i que hui els en recorde una que ne feu Pio Baroja en el Café Levante el 13 de maig de 1904. Va dir que hi havia 7 classes d'espanyols. Estos eren: 1.-Els que res saben. 2.-Els que no volen saber. 3.-Els que adoren el saber. 4.-Els que patixen per no saber. 5.-Els que aparenten saber. 6-Els que triumfen sense saber i 7.-Els que viuen gràcies a que els demés no saben. Estos últims, afegia, són els que se diuen "polítics" i "intelectuals".