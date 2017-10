El Diccionari de la RACV definix «adoctrinar» com «instruir ad algú en el coneiximent d'una doctrina, inculcar-li certes creències, idees o opinions», i «doctrina» com «conjunt d'idees filosòfiques, religioses, polítiques, socials, etc., que professa com a veritats una persona o un colectiu». Com veem, el possible matís pijoratiu de l'adoctrinament se troba en la 'convicció de veritat' que eixes idees tenen per a la persona o colectiu que les interpreta.

En este sentit -sigam francs- l'escola sempre ha representat un espai a on adoctrinar a les noves generacions. De fet, encara se pot sentir als nostres majors dir frases com «quan érem chiquets anàvem a doctrina», referint-se al colege infantil. El problema ve quan eixe 'adoctrinament' no es sustenta en veritats compartides per tots, sino en miges veritats subjectives i, per tant, discutibles i interpretables. Quan no es presenta la necessària diversitat ideològica de la societat adulta com una riquea, i en canvi se pren partit per una tendència concreta que es tracta d'implantar en la ment encara neta i immadura del chiquet. Quan en lloc de fomentar la tolerància, el respecte, els drets fonamentals del ser humà, els valors de convivència entre diferents, s'alimenta el maniqueisme, la simplificació o fins la caricatura ideològica. Quan en lloc de presentar l'història o la llengua pròpia de manera asèptica i veraç -o, com a mínim, equilibrada, si hi ha aspectes que no susciten consens entre els experts-, se fa en uns propòsits teledirigits per un propòsit partidiste o ideològic. En este sentit, la tònica a lo llarc dels sigles no ha segut massa falaguera en lo que respecta a l'absència d'adoctrinament en l'educació. Possiblement siga esta l'época en la que l'ensenyança reglada resulta manco 'adoctrinadora'; lo que no vol dir que eixa tentació manipuladora no s'expresse encara en certs àmbits.

U voldria trencar una llança en favor dels mestres i professors. La pressunció de veracitat de les ensenyances que reben els nostres fills depén en bona mida de l'organisació i les directrius que marquen els polítics. O siga: s'ensenya lo que els governants diuen que s'ha d'ensenyar -als chiquets, pero també als que estan formant-se com a professors-; perque són els polítics els que, per acció o per omissió -no intervenció de l'inspecció educativa- marquen la 'doctrina' de referència. I als governants els triem nosatros en el nostre vot, encara que les associacions de pares tinguen molt que dir en açò. Si de l'ensenyança dels chiquets valencians parlem, no creem que el grau d'adoctrinament en matèries sensibles com la llengua o l'història dels valencians haja canviat significativament des de que un servidor estudiava la EGB i el BUP allà pels anys huitanta i noranta. Quan hui, en 2017, alguns escomencen a esgarrar-se les vestidures per eixa qüestió, u no pot més que pensar «ara, mare».