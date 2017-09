Actuación proporcional

Insiste el Gobierno en que actúa con proporcionalidad para conseguir que no se celebre el referéndum ilegal. Para los independentistas y una parte de la izquierda, el Estado reprime con la Policía lo que es un problema político mientras que otros consideran que el Ejecutivo no está empleándose con la suficiente contundencia para luchar contra el Golpe de la Generalitat. Rajoy, por tanto, se habría situado en el punto medio entre los que exigen más mano dura y los que solicitan un diálogo imposible, al menos antes del 1 de octubre.

Cuando el propio Gobierno calificó como Golpe de Estado lo sucedido en Cataluña entonces la respuesta no podía ser contemplativa sino proporcional a la gravedad de los hechos. Una cosa es ser prudente para no provocar una escalada de la tensión que desemboque en violencia y otra no hacer nada frente a la desobediencia, la ilegalidad y la ruptura del país.

La proporcionalidad es un valor, un límite, en este caso del Estado, para que no reaccione con desmesura frente al conflicto. Pero ante una transgresión tan completa y profunda de los independentistas el Gobierno no podía permitirse que su actuación frente a la insumisión separatista se confundiera con debilidad. Sin embargo, esa respuesta creciente del Estado permite que se vayan consolidando los hechos consumados y, lo más preocupante, se materializa todo un imaginario colectivo de desobediencia civil y tumulto callejero que anticiparía próximos episodios insurreccionales. Puede que Rajoy y el Gobierno no puedan actuar con mayor celeridad teniendo en cuenta su posición en el Congreso y la precaria unidad de los partidos constitucionalistas. Lo importante es que esa estrategia paulatina no impida en el futuro, si el asunto empeora, la aplicación de toda la fuerza de la democracia y de la ley.